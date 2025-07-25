玩家探討Switch2地區預購差異　日本學者分析恐「公平認知」不同

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂新主機Switch 2自6月5日發售以來就成為遊戲圈矚目焦點，關於日本與美國也是先後傳出不少災情，但依舊難以抵擋此次新機魅力。對此就有日本學者發現日本與美國所採取的預購方式非常不同，經研究分析恐怕是文化因素再加上公平認知有所差異，才讓任天堂採取不同地區的預購方式。

▼ 任天堂Switch2採購方式因地區文化而有所差異 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒報導，由於近期隨著Switch2於全球各地開賣，於是就有人探討為何任天堂在日本是透過抽籤系統進行Switch 2預售，而在美國則是卻採用「先到先得」的採購方式。對此日本大阪大學倫理、法律與社會問題研究中心（ELSI 中心）發表了關於此舉觀點，首先，研究人員檢視了日本和美國市場Switch 2的共同觀點就是市場供需關係。

研究指出，在供不應求的情況下，任天堂本來可以利用Switch 2主機數量有限的優勢，像是透過動態定價或官方拍賣，任天堂則可以最大限度地提高新硬體的利潤，讓那些願意為首發主機支付高價的玩家也能購買Switch 2（從而平衡供需）。然而，任天堂並沒有採用這種方法，畢竟對於遊戲機製造商來說，通常的重點並非硬體銷售，而是遊戲銷售和與該遊戲機相關的訂閱服務的長期利潤，更關心的是購買者的「遊戲意願」。

如果消費者在主機發售時體驗不佳，可能會對公司聲譽和後續利潤產生負面影響，儘管任天堂在處理Switch 2在日本和美國發售時似乎都刻意保持公平，並採取了限制措施，將預訂限制在其現有的「願意玩遊戲」的客戶群範圍內，但該研究強調，任天堂在日本特別採取了額外措施以彰顯公平。

第二點則是雖然抽籤營運成本更高，但任天堂還是決定在日本採用這種方式進行 Switch 2 的預購，因為日本消費者往往對該公司能夠實施一個管理完善的預購系統抱有很高的期望，該系統能夠讓人們有平等的機會獲得這款熱門產品。在日本，抽籤通常用於預售（例如，演唱會門票的預售也是透過抽籤分配），因此任天堂之所以採用抽籤系統，可能是因為它在日本是一種被社會廣泛接受且常見的預售方式，並且能夠讓所有參與者都有同等的機會搶到Switch 2，而美國消費者可能則認為「先到先得」的原則更公平，因為本身文化影響通常都會把獎勵歸功於個人的努力，也因此才讓任天堂決定採取不同地區預購方式。