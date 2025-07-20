本季5星好評！《Silent Witch沉默魔女的祕密》特裝版開放預購

記者楊智仁／綜合報導

榮獲「這本輕小說真厲害！2022」單行本部門第2名，由依空まつり著作，藤実なんな繪製插圖的暢銷輕小說《Silent Witch 沉默魔女的祕密》，故事講述世上絕無僅有的無詠唱天才魔術師，其真面目竟是極度怕生的社恐家裡蹲，動畫播出後在動畫瘋上目前仍是超高五星評價。台灣角川將於今年九月推出《Silent Witch (9) 沉默魔女的祕密》並同步發售收錄特典小冊子及多款主角莫妮卡超萌週邊的【特裝版】，即日起至8月6日開放限期預購。

《Silent Witch (9) 沉默魔女的祕密》特裝版收錄限定特典「沉默魔女的小品集：36P豪華全彩小冊子」作者依空まつり老師特別撰寫對話形式的極短篇共22篇，極度社恐的天才魔術師莫妮卡展開不為人知的精彩冒險；「莫妮卡 炫彩壓克力立牌」立於利迪爾王國魔術師頂點的七賢人之一＜沉默魔女＞展現霸氣樣貌；「魔幻時刻 明信片4入組」收錄多款莫妮卡與夢幻小夥伴們的經典場景特繪；及「本集小說with特別設計書衣」皆收錄於「特裝版珍藏書盒」，特裝版開放限期事前預購，請把握預購機會以免向隅。

《Silent Witch (9) 沉默魔女的祕密》最新劇情簡介

為了救助被押走的學生會長，避免王國與帝國之間爆發戰爭，莫妮卡下定決心出席最高審議會，將一切賭在若是失敗，可能連自己都被處死的危險作戰上。即將對峙的是王國屈指的掌權者──克拉克福特公爵，在校園夥伴們的協助下，前置工作正縝密地進行，然而，莫妮卡還有一位絕不容忽視的最凶惡強敵得面對──？長久策劃的陰謀總算來到做個了斷的時刻，集大成的第九集，於檯面上現身的沉默魔女終於打破沉默，《Silent Witch (9) 沉默魔女的祕密》將於2025年九月奇幻發售。