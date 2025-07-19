直擊／GCS「外卡傳奇」ANK止步四強　明泰國內戰再挑戰FW

記者蘇晟彥／曼谷報導

《傳說對決》APL 2025 四強賽由GCS賽區的外卡傳奇ANK對上EA，勝者將進入到明天敗部冠軍賽，最終挑戰已經站在巔峰的FW。但ANK在四強賽中表現不穩，幾次被EA壓制對讓，但都被對方找到機會一波帶走，最終以2：4的成績敗給EA，在這次APL國際賽止步。

明日賽程將由 EA先對上BRU，勝者將在晚間與FW爭奪APL總冠軍頭銜。

▼ANK在四強賽中，最終以2：4敗給EA，止步四強。（圖／記者蘇晟彥攝）

GCS賽區第六種子ANK在今年拜賽制所賜，得以進入APL國際賽，從外卡賽往上爬，但出乎大家意料，ANK硬是從外卡賽開始一路往上，最終將越南最後希望SGP擊敗，進入到四強賽中。但在比賽開始後，EA展開極為迅速的攻勢，在前期都拿下大節奏，迅速拿下兩分，第三局則靠著一波團戰逆轉，瞬間進入聽牌局。

但ANK並沒有放棄，接下來兩局拿出自信選角，再度拿下兩分，不過最終局EA還是發揮出自身優勢，在10內鐘內就把遊戲結束，以4：2拿下比賽勝利，將在明天進入敗部組決賽，勝者將在晚間與FW爭奪本次APL冠軍。

Game1 EA勝

2分鐘時NBANK試圖進場將HANZO往回推抓掉，但被趕來支援的TAO反打掉了首殺，中期卡芬尼裝備成形團戰取得優勢將ANK的塔逐一擊破僅剩高地，17分時雙方在爭奪大凱視野，但EA突然向前集火PIKA，SRY直接大招跳向後排留住ZIRUI，EA把握機會中路帶兵強壓用人數優勢成功塔殺ANK剩下的成員並結束了比賽。

Game2 EA勝

1分50秒時LITING關鍵gank踩到兩隻帶走了NEGAN，在中期ANK順利帶起節奏逐漸順風，8分50秒時TAO閃現雙挑開到兩隻後排但人數劣勢被EA集結反打局勢被打了回來，17分時雙方在爭奪大凱PIKA將NBANK甩向後排但NBANK直接卡住三人，放倒了LITING後再次爬起來繼續輸出並配合吃完凱撒得隊友們向前追擊一波結束了比賽。

Game3 EA 勝

2分鐘時EA四人集結往下塔做gank，ZIRUI被瑟菲斯踩到並帶走掉了首殺，6分鐘時PIKA關鍵開團撞了三隻TAO後進場收割把局勢打了回來，節奏帶起後漸漸取得優勢在19分鐘大凱局時，PIKA率先開團衝入四人中間試圖開團，但後排被SRY卡住無法輸出，ANK向後試圖拉掉，但被EA追擊補上輸出全數倒下一波結束了比賽。 EA 搶下第三勝，進入聽牌局。

Game4 ANK勝

TAO這把選擇弗洛倫一等開滑把EA野凱血線壓低後集結隊友進行入野拿下首殺帶起節奏，ANK利用優勢打法變得激進不斷開團壓塔，12分鐘時ANK帶著凱撒一路壓進敵方主堡，TAO率先滑進場卡住後排載回頭配合隊友補足傷害並拿下比賽。

Game5 ANK 勝

ANK前期試圖打野凱但是被SRY反秀帶走了龍馬拿下首殺，EA持續在帶節奏但ANK在中期團戰靠向魔龍路並打出破口逐漸反打，12分時ANK同時壓中路、魔龍路，帶掉下高地的同時繼續拉扯消耗等待凱撒，凱撒進入主堡後PIKA直接進場控制，TAO、LITING從側面進入直接拆掉主堡，拿下第二場勝利。