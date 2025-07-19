《傳說對決》ANK墊底一年從外卡打進四強　隊員吐心聲：想過要退役

記者蘇晟彥／曼谷報導

《傳說對決》APL 2025年的賽事中，有一隻被稱作「外卡傳奇」的隊伍，那就是前身為BRO的戰隊ANK，在前幾年曾是制霸GCS賽場上的隊伍，到幾乎全員解散、重新出發，在今年夏天老將Hanzo從教練轉為選手身份後，一路從外卡跌跌撞撞卻屢屢過關，最終在4：1擊敗越南賽區SGP後，成功挺進本屆賽事的四強，創造令人驚豔的戰果。而在賽前接受媒體訪問時，隊伍的核心Hanzo也分享，原本ANK的最大問題就是不穩定，這個問題在去年自己當教練時一直無法解決，但今年嘗試以選手身份進入指揮後，這個問題開始被解決，甚至能與許多強隊一戰，接下來的賽事會全力以赴，希望能帶領「弟弟們」打出一場不會失望的比賽。

▼ANK在今年APL賽事表現驚人，從外卡賽打到四強，接下來將面對RPL賽區的EA。（圖／記者蘇晟彥攝）



在今年夏天，《傳說對決》出現了一隻令人驚豔的戰隊，就是以賽區第六名身份APL進入外卡賽，接著一路過關斬將，已讓人跌破下巴的戰績先後擊敗了7支隊伍，闖入到四強賽，這支隊伍就是ANK。作為《傳說》的老觀眾一定對這支隊伍不陌生，前身是BRO的他們，在經過幾乎重組後，歷經了一段非常黑暗的時期，幾乎在一整年都以墊底的身份無緣加入到國際賽中，但今年因為賽制關係得以重返國際賽，打出了一段讓人驚艷的成績。

Pika、子睿作為BRO的老隊員，其實在這段期間歷經了很長的黑暗期，從站在賽區的巔峰重重跌落，回憶過往那一段幾乎都在墊底時間，子睿說，其實原本想過這季打完就退役、不打了，但看到很多粉絲默默私訊鼓勵，在這次國際賽也打到超出意料的成績，就覺得好像可以再相信自己一次。

這其中的關鍵，就是在今年作為教練的老將Hanzo，選擇重返選手身份，自己在戰場上指揮這群「弟弟們」，這次隨行的戰隊負責人Alan也形容，其實ANK組成滿特別，分別是經驗極豐富的Hanzo、中生代的Pika、子睿還有才剛剛加入到職業人場的陶陶、立廷，在Hanzo加入到選手身份後，就好像找到核心的大腦，四肢可以靈活的操作，會有人去指揮開去哪邊找突破口打，而Hanzo比較偏營運的打法配上兩個新生代的選手積極、很愛開戰的打法也形成了一種微變的平衡，讓隊伍開始有了自信，才能一路過關斬將。

▼子睿在訪談時透露，其實今年原本想要放棄選手身份了，但這次的表現跟粉絲的鼓勵讓他對自己重拾信心。



回憶起至今最難忘的一段，他們一致認為是剛輸給BRU後，隔天又要馬上跟SGP對戰的那兩天，前一天被碾壓的狀況其實狀況並不好，但還好大家都找到狀態，在對上SGP時順利扛壓，才順利挺進到四強的賽事中。Hanzo也解釋，其實輸給BRU後隊伍只有心情上進行調適，畢竟隔天一睡醒就要馬上接著比賽，穩定才是最重要，他也強調，其實我們從賽區第六一路打到現在已經很不容易，現在大家都是放開手腳在打，拋開心魔去面對接下來的比賽才是最重要。

其中，陶陶在這次賽場上的好表現也讓不少觀眾驚艷，但他將一切都歸功在Hanzo身上，他覺得有了指揮，類似老將帶小將的概念，才讓他知道應該在什麼時間點去做什麼進攻，Hanzo也補充，因為他們在賽場上的經驗比較不足，還是沒辦法去預判到對手的動作，但自己的經驗可以彌補他們，而他們有時候很敢衝的打法也彌補自己的一些問題。

而談起比較關注的隊伍，ANK如果要問鼎冠軍，勢必得將EA、BRU、FW三支隊伍全數擊倒，但目前最關注的還是在BRU跟FW兩支隊伍身上，BRU是因為對陣經驗不足，所以不太熟悉他們會出什麼招式，再加上被0：4碾壓，心魔這關當然得過；FW則是因為這個隊伍磨合期太久，在穩定性跟默契都是GCS賽區最好，也被ANK認為是今年奪冠大熱門。

最後，面對一路不被看好，到現在闖入四強，隊員們都認為已經繳出一張很漂亮的成績單，戰隊負責人Alan也偷偷爆料，其實隊伍根本沒有想到可以走到那麼遠，連日常備品都只準備到8強，很多生活必需品都是緊急在當地購買，但很感謝選手這麼努力，選手們也表示，接下來就是放手去打，好好享受比賽，希望能透過成績回應所有粉絲的支持，在這次APL賽事中拿下亮眼成績。