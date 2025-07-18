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《柯南》劇場版連兩年破千萬人次創日影史紀錄　小五郎釋感謝特報

記者楊智仁／綜合報導

《名偵探柯南》系列第28部劇場版《獨眼的殘像》截至7月17日正式公布最新票房成績，上映90天觀影人數突破1000萬人次、票房達144億日圓，這也讓本作創下日本電影史上首次連續兩年達成千萬人觀影的紀錄，成為日本電影前所未有的里程碑。

▼《名偵探柯南 獨眼的殘像》。（圖／翻攝自@conan_movie推特）▲▼《名偵探柯南 獨眼的殘像》。（圖／翻攝自@conan_movie推特）

此次票房成績也讓《柯南》連續三部劇場版全數突破百億票房，成就再創高峰，為紀念此一佳績，官方特別釋出紀念影片，以 King Gnu 主唱的主題曲搭配本片精選場面剪輯，展現高速感與視覺魅力。東寶方面表示，「從5月30日起，作品以『SCREENX』『ULTRA 4DX』等全新放映格式上映，加上青山剛昌老師親筆繪製的數位特典、特映活動，使觀眾可從多元角度反覆體驗劇情，即使上映已近兩個月，觀影熱潮依然火熱。」

《獨眼的殘像》日本 4 月上映以來不斷刷新紀錄，首日就吸引 69 萬人進場觀影，票房突破 10.5 億日圓，超越前作《百萬美元的五稜星》（首日觀影人數 63 萬人、票房 9.6 億日圓），創下史上更亮眼的開局，目前日本票房來到 144 億已經超越 2023 年《黑鐵的魚影》的 138.8 億，目標挑戰系列最佳。

關鍵字：柯南

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