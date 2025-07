Steam突增條款「特定成人遊戲題材」遭禁　台灣國產小黃遊剉咧等

記者蘇晟彥/綜合報導

遊戲平台 Steam 營運商 Valve,16 日更新開發者規範,其中一條條款中提到,將禁止發布可能違反其金流服務合作夥伴(如信用卡公司等)標準的內容,特別是「特定類型的成人向內容」。此舉已立即導致多款遊戲從 Steam 商店頁面下架,引發遊戲開發社群及玩家的廣泛關注與議論,而台灣近年來許多工作室都倚靠小黃遊維生,在這波政策下,勢必也得針對影響作出改變。

其內容明確指出,禁止發布「可能違反 Steam 的金流服務商、相關卡片網絡與銀行,或網路供應商所訂規範與標準的內容,特別是某些類型的僅限成人內容。」雖然 Valve 在條文中並未明確定義何謂「某些類型的成人限定內容」,但根據非官方數據庫 SteamDB 的追蹤資料顯示,新規範上路後,已有多款遊戲遭到平台移除,這些遊戲內容多牽涉到「亂倫」或「性奴役」等極具爭議性的題材。

市場普遍推測,Valve 此舉是受到了來自於其支付合作夥伴的壓力。近年來,Visa、MasterCard 等國際信用卡組織持續收緊對於成人內容的支付政策,以保護其品牌形象。日本大型ACG內容銷售平台如 DLsite 及 FANZA 都曾因此受到影響,被迫停止接受這兩家公司的信用卡支付。如今,這股壓力顯然已延伸至全球最大的遊戲發行平台 Steam。

SteamDB 也推測,此次變動可能與第三方支付平台 PayPal 的政策有關。報告指出,在過去數日內,部分地區的用戶發現無法在 Steam 上使用 PayPal 進行付款,時間點與規範更新及遊戲下架的時間相當接近。而隨著全新條款的加入,為內容審核增添了一層來自外部金融機構的標準,這也讓條文的解釋空間變得模糊,為成人遊戲開發者帶來了新的不確定性。

此外,近年有不少國產小黃遊冒出頭,靠著「成人向遊戲」作為謀生工具,進而支持其他遊戲的發展,在這波影響下也是必得做出改變,以免夢想葬送。

