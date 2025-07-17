《葬送的芙莉蓮》全球銷量破3000萬！動畫第二季明年1月旅程再開

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》隨著動畫近年的熱播，全世界都能感受到其人氣，千年魔法師尋找生命意義的旅程令許多粉絲感到回味無窮。日前官方正式宣布，《葬送的芙莉蓮》全球銷量突破 3000 萬部，第二季動畫也將於明年 1 月登場。

《葬送的芙莉蓮》從 2023 年 10 月首集播出便登上台灣 YouTube 發燒影片第 2 位、各大 OTT 平台霸榜常客，作品環繞探討「壽命」主題觸動人心，深刻劇情、角色塑造、動作場面、各方面都無懈可擊。《葬送的芙莉蓮》動畫長達半年的旅程中，粉絲們跟著芙莉蓮一起追尋生命意義、體驗各種邂逅、同時也欣賞到精彩絕倫的魔法大戰，相信不論是與阿烏拉的對決，還是後半段一級魔法使考試篇都讓大家印象深刻。

原本銷量就很不錯的《葬送的芙莉蓮》，動畫播出後人氣進一步飆升，加上各種連動與合作活動，2024 年就榮登日本漫畫銷量第三名，如今《葬送的芙莉蓮》全球銷量突破 3000 萬部達成相當了不起的里程碑，經過 7 個多月長時間休刊後，漫畫也將於 7 月 23 日恢復連載，動畫第二季則是明年 1 月開播，眾多好消息讓粉絲們相當期待作品後續的發展。