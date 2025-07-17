《鬼滅之刃》無限城日本明上映　戲院狂排40場媲美「無限列車」

記者楊智仁／綜合報導

超人氣動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》即將於 7 月 18 日在日本上映。根據多家戲院公布的場次安排，位於東京的新宿 TOHO 影城首日便排出高達 40 場放映，規模直逼 2020 年締造 404.3 億日圓票房紀錄的《無限列車篇》，引發各界對本片票房表現的高度關注。

根據新宿 TOHO 影城官網資料顯示，《無限城篇 第一章》首日將排映 40 場次，與當年《無限列車篇》上映首日的 42 場幾乎相同。同系列的 TOHO 日比谷與池袋影城分別安排 31 場，其他戲院如新宿 Balt9 為 18 場、新宿 Piccadilly 為 23 場，整體放映密度頗高。對比2020年《無限列車篇》上映時，TOHO池袋曾安排 32 場、新宿 Balt9 多達 39 場，新宿 Piccadilly 也有 22 場，此次新作雖未完全複製當年熱潮，但主力影城依然給予高度支持。

面對劇場版新作即將上映，網路上也出現大量票房預測與討論。有影迷表示「這次應該有機會突破200億」、「雖然不像《無限列車篇》那樣是疫情紅利＋漫畫爆紅時期，但仍然是一部必看的動畫大作。」有別於 2020 年《無限列車篇》在疫情期間憑藉話題與市場真空橫掃票房，本次《無限城篇》面臨觀眾熟悉原作、競片環伺等現實考驗，然而憑藉《鬼滅之刃》多年累積的高人氣與強烈粉絲號召力，仍有望再創亮眼成績。