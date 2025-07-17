台灣首場VTuber選秀！開放200粉絲見證　超人氣前輩「到場支持」

記者蘇晟彥／綜合報導

HTC旗下內容品牌 VIVE ORIGINALS 16日宣布，將於7月29日（二）下午於台北舉辦VTuber選秀節目《V-POP ASIA》海選啟動記者會，將結合科技與虛擬偶像娛樂的原創選秀節目，也是台灣首個虛擬偶像的選秀節目。對此，官方特別邀請兩位國際級百萬訂閱人氣的 VTuber Ironmouse 與 Kson 以連線方式參與本次《V-POP ASIA》啟動記者會，並將開放限量約200名粉絲蒞臨現場，共同見證虛擬偶像新星的誕生起點。

▼ VIVE ORIGINALS 舉辦VTuber選秀節目《V-POP ASIA》，邀請Ironmouse 與 Kson 參加開幕記者會。（圖／VIVE ORIGINALS提供）



國際級VTuber Ironmouse 為來自美國的知名VTuber，擁有極具辨識度的聲線與魅力性格，Twitch、 YouTube訂閱數皆突破百萬，首次透過正式活動與台灣粉絲連線見面；Kson則為日本人氣虛擬創作者，曾在台灣舉辦見面會，深受台灣粉絲喜愛，本次再度「線上降臨」台北，勢必會令粉絲們期待萬分。

《V-POP ASIA》記者會不僅宣告節目海選啟動，HTC VIVE ORIGINALS 特別限量邀請近200位粉絲親臨記者會現場，零距離與Ironmouse與Kson連線互動，於7/24前填寫報名表單，就有機會現場與偶像同歡、大合照，感受熱情魅力。活動地點設於三創生活園區5樓 Clapper Studio，數量有限，先搶先贏，誠邀熱情粉絲一同共襄盛舉。

Ironmouse 與 Kson皆擁有百萬訂閱與強烈個人魅力，深受全球粉絲喜愛，是虛擬娛樂影響力的指標人物。HTC VIVE ORIGINALS 總經理劉思銘表示：「Ironmouse 是目前全球最具觀看時數與話題的 VTuber 之一，Kson兩次來台灣皆讓粉絲留下美好回憶，此次記者會有他們一同參與，不僅象徵節目選秀計畫的國際規格，也象徵台灣虛擬內容躍上世界舞台的決心。」

《V-POP ASIA》海選記者會粉絲參與活動資訊：

✦時間：7/29（二）14:00入場、14:30 活動正式開始

✦地點：台北三創生活園區5樓 Clapper Studio

✦報名資格：追蹤《V-POP ASIA》官方 IG / X，並於 7/24（四）23:59 前 填寫報名表

✦報名連結：https://www.surveycake.com/s/yrWX9