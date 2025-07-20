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《殺戮空間 3》恐又要延期？遭爆要玩家簽「5年保密條款」

記者黃冠瑋／綜合報導

由Tripwire Interactive開發《殺戮空間》系列新作《殺戮空間3》，原本預定在3月25日正式推出，但官方舉辦第一次封測時就被眾多玩家批評遊戲亂改，於是官方決定延期至7月24日上市。如今發售在即卻又遭封測玩家爆出必須簽署「5年保密條款」，讓許多玩家懷疑遊戲是否又要延期。

▼《殺戮空間3》遭玩家猜測又要延期。（圖／翻攝自X／@KillingFloor）

▲▼《殺戮空間3》遭玩家猜測又要延期。（圖／翻攝自X／@KillingFloor）

《殺戮空間3》是一款恐怖生存射擊遊戲，是開發商Tripwire Interactive旗下《殺戮空間》系列推出的新品大作。然而先前由於官方多次修改遊戲內容，導致再第一次封測時就遭到大批玩家砲轟，指出遊戲基礎做的一塌糊塗、各種功能都退步，於是官方決定遵循玩家意見宣布原本預定在3月25日推出，延期至7月24日才正式發售。

不料隨著遊戲上市日期逼近，玩家又爆出要簽署「5年保密條款」內幕，事情其實是，官方近日進行最後的壓力測試，過程分為兩個兩小時，玩家可以透過Steam申請獲取資格，但卻兩條規則讓封測玩家感到相當困惑，其一除了同意不截取開發商Tripwire Interactive即將推出的射擊遊戲的截圖或錄製遊戲過程，其二玩家還必須同意五年內不討論此次測試，消息曝光後讓許多玩家開始擔心，雖然進行封測遊戲時簽署保密協議並不稀奇，但距離完整版遊戲發售預計不到一週，但這次測試卻要求簽署保密協議，才會讓許多玩家不免感到驚訝，並猜測遊戲是否又要延期。

對此，雖然官方沒有出面解釋此事，但根據封閉測試的公告表示，「此次測試旨在幫助我們的團隊和合作夥伴確保多人遊戲環境在發佈時盡可能保持穩定，我們也一直專注於優化和收集玩家回饋，以便在7月24日向玩家們推出一款精彩的遊戲」，就有玩家猜測或許那段5年保密條款應該是複製先前封測的公告內容，官方忘記修改而已。

A 5 year NDA for 2 hours?
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關鍵字：殺戮空間射擊遊戲封測

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