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溫馨《DOGWALK》免費開放遊玩　可愛狗狗遛男孩引網喊：好真實

記者黃冠瑋／綜合報導

對於有養過中大型狗的人而言，就會知道狗狗力量非常之大，因此散步遛狗往往都會變成主人被拉著走。一款由Blender Studio團隊製作的《DOGWALK》就是借鑑此想法，現如今官方已經正式開放玩家免費遊玩，玩家將化身可愛狗狗陪同男孩度過快樂時光，對此網友們表示，「好真實，被狗遛真有趣」。

▼《DOGWALK》開放免費遊玩。（圖／翻攝自《DOGWALK》Steam）

▲▼《DOGWALK》開放免費遊玩。（圖／翻攝自《DOGWALK》Steam）

根據官方公告資訊，《DOGWALK》是一款有著手繪美術風格的俯瞰視角探索遊戲，本次開發團隊是運用Godot引擎與 Blender 軟體製作，將手繪水彩畫掃瞄製作成模組來搭建遊戲場景與角色，雖說製作內容不像其他款遊戲來的豐富，但就如同官方設定樣希望帶給玩家一個簡短休閒互動劇情。首先開場遊戲畫面會從小男孩堆著雪人，當他正苦惱著缺少能裝扮雪人的飾品時，由玩家扮演的可愛狗狗則會幫助小主人找尋零件，一段溫馨散步探險故事就此展開。

此外，關於遊戲玩法，玩家能自由操作狗狗的行動，引導主人小男孩在這充滿雪的公園到處玩耍，值得一提的是遊戲有個相當有趣的設計，便是狗狗能穿過樹叢的障礙地形，但小男孩則會被卡住，如果狗狗跑得太快，小男孩也會露出疲態或摔倒。不過，玩家也無須擔心，因為官方有說明這是一款狗狗與小孩都不會受傷的世界，當小男孩不小心跌倒，只要狗狗靠近舔他便能恢復狀態。

如此放鬆溫馨小品吸引許多玩家前往遊玩，並在Steam上獲得壓倒性好評，對此網友們表示，「超棒的小品遊戲，可以邊遛邊跟朋友聊天，重點是免費的，不支援中文也沒關系，全程都是無文字探索」、「畫面很可愛，通關也非常快，很適合消磨時間，氛圍和音效都很棒」、「好真實，被狗遛真有趣」、「遊戲不錯，只不過好可惜遊戲太短了，希望官方能繼續推出完整版」。

關鍵字：DOGWALK免費仔

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