《咚奇剛蕉力全開》性能出問題　總監承認：因考量可玩和趣味性

記者黃冠瑋／綜合報導

《咚奇剛蕉力全開》先是被玩家發現隱藏文字彩蛋後，又在官方釋出的新預告中加入主要夥伴波琳，引起許多玩家關注。不過在遊戲還未上市前就有玩家發現最新的預告中似乎存在一些性能上問題，對此遊戲總監高橋和接受外媒專訪時就承認，大規模破壞下性能有所下降，只因為考量到遊戲的樂趣與可玩性。

▼《咚奇剛蕉力全開》出現效能問題。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo HK官方頻道）





根據外媒報導，《咚奇剛蕉力全開》於四月在任天堂直面會上首度公開後，就引起玩家持續關注。隨著遊戲上市日期逐漸接近，任天堂又再度舉辦《咚奇剛蕉力全開》Direct發表會，其中公開了最新17分鐘預告內容。而這次也與以往《咚奇剛》系列有所區別，咚奇剛可以使用各種攻擊，像是拳擊、拋岩、甚至擊穿地面進入地下，不過卻有眼尖的玩家發現雖然在大部分時間遊戲FPS都趨於穩定，但如果出現大規模破壞場景，FPS性能就會有所下降。



對此遊戲總監高橋和於近日接受外媒專訪時就承認，「其實有幾個因素要先考慮進去，首先我們刻意使用了打擊停頓和慢動作這種效果來強調攻擊時的震撼感，其次因為我們採用了voxel技術，導致在一些出現大規模破壞的場景時，可能會有些微的效能下降」，但他後續也強調，「整體來說遊戲還是運行的很流暢，在出現大範圍變化時，我們會優先考慮遊戲的樂趣與可玩性」。



另外值得一提的是，關於此次主要夥伴波琳加入，高橋和也透露在開發《咚奇剛》系列初期就萌生讓她加入的想法，但由於找不到合適的方法將她融入遊戲，所以最終選擇放棄。然而，有一次，一位藝術家畫了一幅大金剛變身斑馬的插畫，讓他有了重啟的計畫，於是波琳唱歌轉換形態就此誕生，咚奇剛斑馬形態也因此而來。