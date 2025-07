《逃離塔科夫》更新「刪檔重置」　遭玩家砲轟：別只聽KOL意見

記者黃冠瑋/綜合報導

由俄羅斯Battlestate Games所開發的撤離射擊遊戲《逃離塔科夫》於先前宣布將推出1.0正式版後,就讓許多粉絲興奮長達8年開發終於結束。然而近日由於遊戲再次迎來更新「重置、刪檔」,因此遭到許多玩家砲轟,希望官方能多聽聽休閒玩家權益,而不只是採納那些坐在電腦前的實況KOL。

▼《逃離塔科夫》迎來更新「重置刪檔」。(圖/翻攝自X/Battlestate Games)

《逃離塔科夫》是一款主打PvP物資收集和撤離玩法的射擊遊戲,自從2017年展開封閉測試後,就捲起撤離射擊風潮,對於玩家而言遊戲武器獨特的改裝系統以及探索爭奪的撤離玩法,讓《逃離塔科夫》始終維持在這塊領域的龍頭。而官方也在先前宣布長達8年開發即將結束,預計今年將正式推出1.0正式版,讓許多玩家興奮不已。

然而近日遊戲卻遭到許多玩家不滿與砲轟,原因其實是官方的「Hardcore Wipe」刪檔、重置,在更新前雖然有在官網上發文提醒,但由於說明十分簡陋,導致許多玩家更新後才發現遊戲迎來翻天覆地的變化,遊戲中的整體經濟、玩法、機制、進度都明顯降低節奏,甚至主打豐富的地圖在剛更新時也只剩下2張、BOSS刷新機率下降、彈藥製作也同樣受到限制,種種原因將會導致遊戲難度急遽上升。

對此,就有玩家表示,「官方自己毀掉遊戲」、「遊戲已經變成了那些在電腦前每天玩16小時的實況主,官方從不真正聽取其他休閒玩家意見,只是一味迎合那些所謂的 KOL大主播」,但也有部分玩家認為,「遊戲已經變得越來越好了,這就是塔科夫初衷,不是給弱者玩」、「抱怨總是難免,但這次只是一次重置、刪檔,別浪費資源投入在這,重點是要著重在2025年1.0正式版當中」。

Tomorrow, July 9, at 8:00 AM BST / 3:00 AM EDT we are planning to install Patch 0.16.8.0 for #EscapefromTarkov and Patch 0.3.2.1 for #TarkovArena.



The updates installation will take approximately 6 hours, but may be extended if required. Both games will not be accessible during… pic.twitter.com/QSRYV1PlMD