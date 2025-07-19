《逃離塔科夫》更新「刪檔重置」　遭玩家砲轟：別只聽KOL意見

記者黃冠瑋／綜合報導

由俄羅斯Battlestate Games所開發的撤離射擊遊戲《逃離塔科夫》於先前宣布將推出1.0正式版後，就讓許多粉絲興奮長達8年開發終於結束。然而近日由於遊戲再次迎來更新「重置、刪檔」，因此遭到許多玩家砲轟，希望官方能多聽聽休閒玩家權益，而不只是採納那些坐在電腦前的實況KOL。

▼《逃離塔科夫》迎來更新「重置刪檔」。（圖／翻攝自X／Battlestate Games）

《逃離塔科夫》是一款主打PvP物資收集和撤離玩法的射擊遊戲，自從2017年展開封閉測試後，就捲起撤離射擊風潮，對於玩家而言遊戲武器獨特的改裝系統以及探索爭奪的撤離玩法，讓《逃離塔科夫》始終維持在這塊領域的龍頭。而官方也在先前宣布長達8年開發即將結束，預計今年將正式推出1.0正式版，讓許多玩家興奮不已。

然而近日遊戲卻遭到許多玩家不滿與砲轟，原因其實是官方的「Hardcore Wipe」刪檔、重置，在更新前雖然有在官網上發文提醒，但由於說明十分簡陋，導致許多玩家更新後才發現遊戲迎來翻天覆地的變化，遊戲中的整體經濟、玩法、機制、進度都明顯降低節奏，甚至主打豐富的地圖在剛更新時也只剩下2張、BOSS刷新機率下降、彈藥製作也同樣受到限制，種種原因將會導致遊戲難度急遽上升。

對此，就有玩家表示，「官方自己毀掉遊戲」、「遊戲已經變成了那些在電腦前每天玩16小時的實況主，官方從不真正聽取其他休閒玩家意見，只是一味迎合那些所謂的 KOL大主播」，但也有部分玩家認為，「遊戲已經變得越來越好了，這就是塔科夫初衷，不是給弱者玩」、「抱怨總是難免，但這次只是一次重置、刪檔，別浪費資源投入在這，重點是要著重在2025年1.0正式版當中」。