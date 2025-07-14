ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《聯盟戰棋》「閃電狼啟哥」勇奪世界亞軍　生死局僅差兩滴奪冠

記者黃冠瑋／綜合報導

《聯盟戰棋》S14「機動魔都」棋手皇冠盃（世界賽）於14日圓滿結束，由不被看好日本選手summertimer奇蹟奪得冠軍，抱得15萬美元（約新台幣435萬）。而此次台灣閃電狼教練兼選手AQ1H（外號啟哥）以恐怖表現拿下世界亞軍，並且在最終生死局僅差兩滴血就能奪冠，最終難敵對手惜敗，創下台灣戰棋最佳戰績。

▼《聯盟戰棋》閃電狼啟哥奪得S14世界亞軍。（圖／翻攝自X／@CompeteTFT）

▲▼《聯盟戰棋》閃電狼啟哥奪得S14世界亞軍。（圖／翻攝自X／@CompeteTFT）

《英雄聯盟：聯盟戰棋》於11、12、13日舉辦S14機動魔都棋手皇冠盃（世界賽），共計40位世界選手參與其中，而此台灣代表閃電狼選手AQ1H（外號啟哥）雖說曾被外界不被看好，但他卻用實力證明了自己，在前兩天的積分賽當中，以67分驚人第一積分的成績挺進最後一天的總決賽。而此次決賽也是採取過往20分將死賽制，只要選手擁有20分就可以獲得聽牌資格，聽牌資格選手如果再成功吃雞則會成為本屆世界冠軍。

啟哥開局選下「值得等待」海克斯，開出一般的枷蘿，再加上本身陣容前排盟多張數過少，於是啟哥果斷選擇現今冷門的街頭火人保血戰術，但粉絲猜想這把估計要倒在後四名時，卻有兩位選手因為陣容都選擇強勢末日95，反而急著抽牌，讓啟哥得以在首局拿下第三名成績。

啟哥後續也保持一貫穩紮穩打的風格，先後拿下5、1、1名次，領先眾人與另一位歐洲選手率先聽牌，然而首次聽牌局當下，啟哥選擇7極限陣容應戰，但或許是命運弄人，另一位歐洲聽牌選手也選擇7極限再加上其他選手緊迫盯人，導致最終以第四名收場，戰局持續焦灼。下一局雖說啟哥選擇當前最強金色海克斯「特性追蹤器」，並且在4-2沒D幾下好運姊就二星穩穩上九，但仍敵不過最後一搏的末日95惜敗第三，讓戰局拖到第7把。

▼《聯盟戰棋》S14世界賽生死局狀況激烈。（圖／翻攝自YouTube／TFT: 聯盟戰棋）

▲▼《聯盟戰棋》S14世界賽生死局狀況激烈。（圖／翻攝自YouTube／TFT: 聯盟戰棋）

由於上一局失利最終生死局八位選手皆以開啟奪冠資格，但啟哥仍以穩定心態選擇砸起來和專打後期的雙經濟組合，快速上9組成末日95，讓收看直播的觀眾大驚真的有望衝擊世界冠軍，然而在最終面對的敵人卻是同地區代表日本選手summertimer同樣選擇末日95，並且有速射轉的蓋倫和軟泥疊層超多的扎克，讓戰局變得相當難分難捨激戰到最後一局，最終由日本選手summertimer兩滴血奇蹟奪得本次世界冠軍。雖說啟哥沒能奪冠，但也以積分第一44分的成績奪得世界亞軍，創下台灣戰棋電競有史以來最佳戰績。

關鍵字：聯盟戰棋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

推薦閱讀

《聯盟戰棋》「閃電狼啟哥」勇奪世界亞軍　生死局僅差兩滴奪冠

《七龍珠》40周年！全球首間專賣店東京登場　限定周邊將亮相

多位大咖挺「停止殺死遊戲」　歐洲百萬人連署盼關注遊戲擁有權

全新動漫主題店插旗台中！「鬼滅、巨人」集結　無限城區售電影票

韓國決戰創MSI史上最佳收視　342萬人看T1、Gen.G神仙打架

救評價《魔物獵人荒野》取消「限時歷戰王」　網樂喊：值得改動

《英雄聯盟》送雞排上千粉絲頂太陽爆人潮　不懂電競長輩也想領

78歲阿嬤堅守冷門遊戲6年　活動僅12人卻溫馨：活著都是好日子

《鬼滅之刃》無限城日本將上映　鬼殺隊13聲優古剎集結奉角色提燈

《出租女友》迎8周年...「戀愛喜劇40卷」網不給面子：趕緊完結

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

78歲阿嬤堅守冷門遊戲小天地6年

《出租女友》迎8周年網問：何時完結

《英雄聯盟》送雞排上千粉絲頂太陽排隊

《鬼滅之刃》13聲優古剎集結

特戰英豪5週年把夜市搬到花博

Steam Deck玩家因多指困擾求幫助

過世後收藏怎處理？推主超多懷舊遊戲

Switch 2「釘穿螢幕」變超夯拍賣品

電玩店遭爆「拆同捆組」賣主機

多位大咖挺「停止殺死遊戲」

最新新聞

《聯盟戰棋》閃電狼啟哥奪世界亞軍

全球首間《七龍珠》專賣店東京登場

多位大咖挺「停止殺死遊戲」

新動漫店插旗台中！「鬼滅、巨人」集結

T1大戰Gen.G創MSI史上最佳收視

《魔物獵人荒野》取消限時歷戰王

《英雄聯盟》送雞排上千粉絲頂太陽排隊

78歲阿嬤堅守冷門遊戲小天地6年

《鬼滅之刃》13聲優古剎集結

《出租女友》迎8周年網問：何時完結

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366