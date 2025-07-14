《聯盟戰棋》「閃電狼啟哥」勇奪世界亞軍　生死局僅差兩滴奪冠

記者黃冠瑋／綜合報導

《聯盟戰棋》S14「機動魔都」棋手皇冠盃（世界賽）於14日圓滿結束，由不被看好日本選手summertimer奇蹟奪得冠軍，抱得15萬美元（約新台幣435萬）。而此次台灣閃電狼教練兼選手AQ1H（外號啟哥）以恐怖表現拿下世界亞軍，並且在最終生死局僅差兩滴血就能奪冠，最終難敵對手惜敗，創下台灣戰棋最佳戰績。

▼《聯盟戰棋》閃電狼啟哥奪得S14世界亞軍。（圖／翻攝自X／@CompeteTFT）

《英雄聯盟：聯盟戰棋》於11、12、13日舉辦S14機動魔都棋手皇冠盃（世界賽），共計40位世界選手參與其中，而此台灣代表閃電狼選手AQ1H（外號啟哥）雖說曾被外界不被看好，但他卻用實力證明了自己，在前兩天的積分賽當中，以67分驚人第一積分的成績挺進最後一天的總決賽。而此次決賽也是採取過往20分將死賽制，只要選手擁有20分就可以獲得聽牌資格，聽牌資格選手如果再成功吃雞則會成為本屆世界冠軍。

啟哥開局選下「值得等待」海克斯，開出一般的枷蘿，再加上本身陣容前排盟多張數過少，於是啟哥果斷選擇現今冷門的街頭火人保血戰術，但粉絲猜想這把估計要倒在後四名時，卻有兩位選手因為陣容都選擇強勢末日95，反而急著抽牌，讓啟哥得以在首局拿下第三名成績。

啟哥後續也保持一貫穩紮穩打的風格，先後拿下5、1、1名次，領先眾人與另一位歐洲選手率先聽牌，然而首次聽牌局當下，啟哥選擇7極限陣容應戰，但或許是命運弄人，另一位歐洲聽牌選手也選擇7極限再加上其他選手緊迫盯人，導致最終以第四名收場，戰局持續焦灼。下一局雖說啟哥選擇當前最強金色海克斯「特性追蹤器」，並且在4-2沒D幾下好運姊就二星穩穩上九，但仍敵不過最後一搏的末日95惜敗第三，讓戰局拖到第7把。

▼《聯盟戰棋》S14世界賽生死局狀況激烈。（圖／翻攝自YouTube／TFT: 聯盟戰棋）

由於上一局失利最終生死局八位選手皆以開啟奪冠資格，但啟哥仍以穩定心態選擇砸起來和專打後期的雙經濟組合，快速上9組成末日95，讓收看直播的觀眾大驚真的有望衝擊世界冠軍，然而在最終面對的敵人卻是同地區代表日本選手summertimer同樣選擇末日95，並且有速射轉的蓋倫和軟泥疊層超多的扎克，讓戰局變得相當難分難捨激戰到最後一局，最終由日本選手summertimer兩滴血奇蹟奪得本次世界冠軍。雖說啟哥沒能奪冠，但也以積分第一44分的成績奪得世界亞軍，創下台灣戰棋電競有史以來最佳戰績。