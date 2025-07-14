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78歲阿嬤堅守冷門遊戲6年　活動僅12人卻溫馨：活著都是好日子

記者楊智仁／綜合報導

YouTuber Redlyne 近日在其系列影片中曝光一段令人動容的故事，他在一款早已人煙稀少的線上虛擬遊戲《Sinespace》中，遇見一位 78 歲玩家「ArcticRose」，這位高齡阿嬤一人默默維護著自己創建的虛擬世界長達六年，並持續舉辦小型社群活動，讓人感受到線上世界的人情溫度。

▼阿嬤默默維護自己創建的虛擬世界長達六年。（圖／翻攝自Redlyne ） ▲▼遊戲。（圖／翻攝自Redlyne）

根據外媒報導，Redlyne 經常造訪冷門線上遊戲，探訪還有哪些玩家活躍於伺服器中，而這次他在《Sinespace》某張地圖中發現 ArcticRose，她以溫暖親切的語氣介紹，當初購入這片虛擬土地時只是一片空曠草原，「我喜歡建造，這裡的每一處都是我親手打造的。」雖然舉辦活動最多僅吸引 12 名玩家參與，但她對社群的熱情始終不減，「我們是個小社群，雖然不太說自己是家人，但感情很像一家人。」

ArcticRose 坦言自己已 78 歲，並感性地表示「活著的每一天，都是好日子。」即便遊戲冷門參與者稀少，她仍樂觀經營著自己的虛擬世界，迎接每一位來訪者，哪怕是第一次見面，Redlyne 被這段經歷深深打動，並提醒觀眾，「如果你也打算登入《Sinespace》，請務必要友善，如果你對這些人不友好，那真的讓我很失望。」

《Sinespace》是一款提供使用者建造地圖與角色、自由互動的虛擬世界遊戲，與《Second Life》等老牌作品相似，目前玩家數雖少，但社群凝聚力強。這段故事也再次證明，電玩並非年輕人的專利。越來越多高齡族群透過遊戲尋找慰藉與社交，例如過去一名 69 歲的父親，曾為了理解孩子而挑戰《黑暗靈魂》，進而獲得深刻體會。

關鍵字：遊戲

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