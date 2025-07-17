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小心霸王條款找上門！Switch 2玩家再傳玩「二手遊戲」遭Ban

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂新主機Switch 2自發售以來成為遊戲圈矚目焦點，期間卻是傳出不少災情，像是「釘穿螢幕」、「膨脹掀蓋」、「戶名不妥」等問題。近日又有玩家因遊玩「二手遊戲」遭系統封鎖，原因竟是恐觸犯任天堂所實施打擊盜版遊戲猖獗政策，但官方表明仍可透過客服尋求解禁管道。

▼Switch 2玩家因玩「二手遊戲」遭系統封鎖。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒報導，自從遊戲主機推出以來，二手遊戲就一直存在，對於早期玩家而言有時會將不再玩的遊戲贈送給朋友，甚至有許多玩家會把遊戲玩完後在交易平台上公開轉賣給其他玩家。然而不幸的是，隨著任天堂實施打擊盜版遊戲政策，此項舉動恐怕無法繼續進行。

對此，近日就傳出多名玩家在購買二手遊戲遊玩後，就慘遭Switch 2主機系統封鎖，其中一位玩家就表示，「最初插入Switch 1卡帶並下載線上更新時一切都正常，然而第二天卻發現，Switch 2已經被禁止使用線上服務，包括購買新遊戲」。其他玩家用戶則表示，「在購買二手 Switch 遊戲或從圖書館借閱 Switch 遊戲時也遇到了相同的情況」，此項舉動很明顯得知是任天堂為了打擊盜版遊戲，並且確保能夠從流通的遊戲中獲得實質收益，因此遭封鎖用戶也呼籲其他玩家要千萬小心。

不過官方也有說明可以透過與任天堂客服溝通找到了解決方案，如果玩家是擁有正版遊戲而非盜版卻遭系統不小心封鎖，任天堂將會解除對其相關Nintendo Switch 2的禁令。

Switch 2 users - be careful buying used Switch 1 games. You can get banned if a bad actor dumped it. Having said that, Nintendo support is amazing and will help get you back up and running.
byu/dmanthey inSwitch

關鍵字：任天堂Switch 2

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