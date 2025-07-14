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救評價《魔物獵人荒野》取消「限時歷戰王」　網樂喊：值得改動

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人：荒野》先前就因為更新過慢導致引起不少玩家抱怨，甚至在Steam上出現大量紅色評論，導致遊戲評價下滑嚴重。對此，官方為了搶救評價，宣布將取消「限時歷戰王」模式改為常駐副本，以此解決魔物太少問題，消息一出後引來許多網友表示，「早該如此，這是相當值得的改動」。

▼《魔物獵人：荒野》取消「限時歷戰王」。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

▲▼《魔物獵人：荒野》取消「限時歷戰王」。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

根據官方最新資訊顯示，將調整《魔物獵人荒野》（Monster Hunter Wilds）歷戰王的限時機制，「由於近期接收到不少獵人希望歷戰王常駐的訴求，因此歷戰王煌雷龍，以及歷戰王波衣龍都會在7月23日的「火蹈之儀」開始時改為永久常駐，而至於未來預計追加的歷戰王，以及活動任務也會考慮永久開放，這部分我們還在思考當中，如有最新消息我們將會立即通知」。

消息一出後引發一部分網友表示，「這遊戲本來就不用出限時模式，限時版有何意義」、「這遊戲已經不是社群遊戲，許多人都認為是一次性遊戲，想必此改動負面評價會減少」、「早該如此，這是相當值得的改動」，但也有部分網友持不同意見，「雖說這是大膽的改動，玩家的意見固然重要，但如果都依照意見，最終只會變成一味服從，官方應該再謹慎思考」、「改不改好像已經沒差別了」。

從這次改動很明顯知道官方想以此搶救遊戲評價，但有了先前更新過慢魔物太少、PC版硬體問題，對於玩家而言遊戲的熱忱早已消耗殆盡，至於這次開放常駐歷戰王遊戲評價是否回升，還有待後續觀察。

關鍵字：魔物獵人卡普空

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