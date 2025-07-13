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《鬼滅之刃》無限城日本將上映　鬼殺隊13聲優古剎集結奉角色提燈

記者楊智仁／綜合報導

動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再臨》日本將於 7 月 18 日正式上映，官方近期在東京知名古剎「增上寺」舉辦「萬來祈願活動」祈求票房長紅。現場由主角炭治郎聲優花江夏樹領軍，13位「鬼殺隊」與「柱」的聲優大集結，共同奉納角色專屬提燈為電影上映祝福。

▼13位「鬼殺隊」與「柱」的聲優大集結。（圖／翻攝自oricon） ▲▼鬼滅。（圖／翻攝自oricon）

出席活動的聲優包括：花江夏樹（竈門炭治郎）、鬼頭明里（禰豆子）、下野紘、松岡禎丞、上田麗奈、岡本信彥、櫻井孝宏、河西健吾、早見沙織、花澤香菜、關智一、杉田智和、小西克幸。花江夏樹受訪時表示，能在歷史悠久的增上寺舉辦活動讓他十分驚喜，更幽默指出「這麼莊嚴的場景，如果鬼出現在這裡應該也會成佛吧。」接著他感性回顧系列歷程，「從立志篇至今已有六年，能走到今天這一步，是因為粉絲、工作人員與聲優們的全集中努力。」

活動最後，聲優們高舉角色專屬提燈，隨著花江一聲「願電影順利上映，觀眾萬來！」現場燈光齊亮，象徵為《無限城篇》揭開盛大序幕。《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再臨》為該系列最新篇章，將延續激烈戰鬥與深刻情感，成為今年最受矚目的動畫電影。

關鍵字：鬼滅之刃

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