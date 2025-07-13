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《出租女友》迎8周年...「戀愛喜劇40卷」網不給面子：趕緊完結

記者楊智仁／綜合報導

由宮島禮吏所繪漫畫《出租女友》自 2017 年開始連載，最初憑著精美畫風、可愛角色設計擁有許多粉絲，然而後面故事幾乎毫無進展，讓許多網友調侃作品很「水」，先前 380 話一拖再拖劇情甚至引發各國讀者不滿。如今《出租女友》迎來 8 周年，宮島禮吏也繪製賀圖感謝大家的支持，然而網友們似乎不太給作者面子，下方許多留言都在問何時完結。

▼《出租女友》邁入連載第8年。（圖／翻攝自@Miyajimareiji）▲▼《出租女友》最新話引熱議。（圖／翻攝自@Miyajimareiji）

《出租女友》推出邁入第 8 年為連載最久的戀愛喜劇作品，日本單行本已出版 40 冊、紙本書累積發行超過 1300 萬冊、動畫也推出第四季，然而漫畫劇情進展極致緩慢，第 380 話的急轉彎劇情引發讀者不滿，甚至就連宮島禮吏的媽媽都把作者罵了一頓。日前宮島禮吏在推特發布 8 周年賀圖，和也與水原站在中央主要角色們齊聚一堂。

該賀圖超過 380 萬觀看，通常這種作品的重要時刻留言區都是一片祥和，但網友們似乎不太給《出租女友》面子喊到，「戀愛喜劇連載超過 40 卷太離譜了吧？」、「長期連載未必是好事」、「《只想告訴你》30 卷就完結了，《戀上換裝娃娃》 15 卷也完結了...。」

關鍵字：出租女友

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