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任天堂出手！大型Switch盜版網站遭美FBI查封...歐盟都列黑名單

記者楊智仁／綜合報導

nsw2u 是知名任天堂 Switch ROM 盜版網站之一，使用者可透過破解的 Switch 主機隨意下載官方與第三方遊戲，有時甚至能在正式發售日前取得遊戲，換句話說，這個網站對任天堂而言可說是如芒刺在背必須儘快清除，而如今該網站已經被 FBI 扣押網域。

▼大型盜版網站被查封。（圖／翻攝自nsw2u）▲▼大型盜版網站被查封。（圖／翻攝自推特）

nsw2u 網站目前顯示的完整公告如下「本網域已由美國聯邦調查局根據喬治亞州聯邦地方法院核發的查封令，依據《美國法典》第18章第2323條予以查封。」此外，公告中還提到荷蘭的「財政資訊與調查局」（FIOD）也參與此次行動，顯示該網站可能與荷蘭存在聯繫，早在今年 5 月歐盟已將 nsw2u.com 加入黑名單，並有多個歐洲國家限制存取，如今該網站似乎將徹底關閉。

任天堂近年來對於 Switch 軟體相關的盜版問題採取極為嚴厲的措施，包括在 2024 年接管知名模擬器網站 Ryujinx，並在法律訴訟中勝訴，成功對 r/SwitchPirates Reddit 社群的首席版主提起訴訟並獲勝。至於 Switch 2 自上市以來便明確表示，若使用 MiG 卡（可供盜版的裝置）將會遭到該主機的線上服務封鎖，這項政策甚至引來巴西消費者權益保護機構的注意。

關鍵字：任天堂Switch

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