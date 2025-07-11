直擊／《特戰英豪》歡慶5週年「把夜市搬到花博」　限定小禮等拿

記者蘇晟彥／台北報導

Riot 旗下5v5戰術射擊遊戲《特戰英豪》（VALORLANT） 11日歡慶五周年，代理商台灣大哥大選在圓山花博花海廣場舉辦活動，將遊戲中的「夜市」融合台灣獨有文化，在空地中搭建夜市，融合五大主題關卡、美食攤位，同時邀請知名實況主、Coser到場同歡，讓玩家能一同慶祝五周年的里程碑。

▼《特戰英豪》五週年在花博花海廣場舉辦「夜市」，邀請玩家一起同樂。（圖／記者蘇晟彥攝）



《特戰英豪》2020年在台灣上市後，到今年已經滿5歲，對此，代理商台灣大哥大選在花博舉辦「五週年夜市活動」，將活動中的「夜市」融合台灣文化，將真正的夜市直接搬到現實，現場將有20多間特色餐點，也設計五大主題互動關卡邀請粉絲同樂，只要通過闖關任務，將有機會獲得限定小禮。

週六日更有Coser及知名實況主（Crazyface、龜狗、赤鬼、月希及虧皮等）輪番上陣，到場互動同樂，將在現場舉辦「實況主挑戰賽」，邀請所有粉絲跟著實況主享受最熱鬧的夜晚。此外，《特戰英豪》職業賽事各賽區第二階段也如火如荼展開，在八月底收尾後，國際賽將會在9月12日正式開始。

《特戰英豪》「五週年夜市活動」活動資訊

✦2025年7月11─13日、18日─20日（連續兩週之五、六、日）

．週五、週六：17:00 – 22:00

．週 日：16:00 – 21:00

✦活動地點

台北市中山區玉門街1號（圓山花博花海廣場）



