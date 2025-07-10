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電玩店遭爆「拆同捆組」賣主機　官方致歉：可全額退費

記者蘇晟彥／台北報導

Switch 2在台灣正式上市引起熱潮，但有民眾發文表示，在電玩店Game休閒館凌晨開賣會購買主機時，自己原先選擇單主機，但店家直接將同捆組的內容拆開，把遊戲片收走後進行販賣，認為「應該告知而非讓消費者有不好感受」引起熱議，對此，Game休閒館則表示，針對投訴已經在第一時間緊急處理，對於未事先告知消費者感到抱歉，強調如果有民眾想要全額退費、或是加價購買同捆組，都可以憑發票到店家直接辦理。

▼Game休閒館將同捆組拆賣，讓民眾感到不悅。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Switch 2本次備貨充足，但不少店家都進行《瑪利歐賽車：世界》同捆組販售，對於單主機的銷量較少，對此，Game休閒館 10日凌晨在開賣時，有民眾事先付款選擇單主機，但到現場卻發現工作人員直接將同捆組拆賣，把遊戲片收回，同時指出主機價格為14,380元、同捆包為15,580元，價差是1,200元，但單買遊戲片售價則是2,280元，認為店家將遊戲片收回再進行販售不僅賺了差價，更沒有事先言明，讓消費者的感受不好。

對此，記者致電Game休閒館，官方表示沒有在販售前事先告知消費者感到非常抱歉，但本次在供應上單主機的供貨量較少，同捆組的貨源較為充足，因此在販售時為了讓消費者先拿到主機，才會有這樣的選擇，但對於造成大家觀感不好感到非常抱歉，已經有先向發文的消費者說明後續處理流程，並表示其他消費者若想要直接退費，或是加價購買同捆組，都可以直接到店家進行更換。

關鍵字：Game休閒館

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