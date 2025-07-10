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MSI韓國內戰打滿！Gen.G生死局突破T1殺入決賽...Ruler大爆射

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》今日 ( 7/10 ) 來到勝部組賽程，兩支韓國頂尖 Gen.G、T1 上演正面對決，這場頂尖系列賽果然要打滿才能分出勝負，而 Gen.G 憑藉團戰配合還有 Ruler 的優異發揮，最終 3-2 擊敗 T1 率先闖入 MSI 決賽。

▲▼Gen.G獲勝。（圖／翻攝自lolesports）

T1、Gen.G 在韓國 Road to MSI 賽程中並沒有碰頭，來到 MSI 雙方也是過關斬將，T1 先是 3-2 激戰擊敗 CFO、緊接著打退老對手 BLG；Gen.G 則是力剋 G2 還有 AL 展現韓國隊伍恐怖實力，如今兩支勁旅會師勝部組爭奪前往決賽的第一張門票。這個系列賽有 43 顆人頭的戰鬥爽，也有 20 分鐘 0 顆人頭的莎士比亞對局，而 Gen.G 憑著招牌營運還有大男陣先取得 2-1 聽牌優勢。

第四局神仙打架，選出前期節奏陣的 Gen.G 沒有突破 T1 的防守，眼看局勢危急之際卻靠著兩次巴龍極限拉扯，加上水龍魂看到一線生機，然而 T1 的拉扯同樣是世界頂級，每一次的開團 Faker 都能用金人化險為夷，果然這場系列賽還是要到第五局才能分出勝負。

生死局 Guma 祭出大招達瑞文，前期 T1 打野規劃、換線判斷取得巨幅領先 12 分鐘經濟優勢多達 3k，然而中期團戰 Gen.G 找到機會，吃亞塔坎時抓死 Oner，對方打野倒了之後順勢吃巴龍，關鍵是 Ruler 吉茵珂絲馬上成長到三件裝，接下來團戰 T1 難以抽掉吉茵珂絲，主堡前儘管所有人都衝上去仍無法阻止 Ruler 大爆射，最終 Gen.G 突破 T1率先闖入 MSI 決賽。

關鍵字：英雄聯盟

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