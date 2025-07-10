過世後收藏怎處理？推主超多懷舊遊戲怕麻煩家人　網熱心給建議

記者楊智仁／綜合報導
近日，日本推特上一張關於「過世後收藏該如何處理」的圖片在網路上引發熱烈討論，眾多網友留言分享自身的看法與經驗，從感性到實用，從文化價值到二手市場流通，該文章短短幾天就突破 200 萬觀看。
こういうのも価値あるといっても残された遺族が一番困るんだよね。たぶん。 pic.twitter.com/S2umeLT0yY— Gyusyabu (@Gyusyabu2001) July 3, 2025
先前有位推主分享一張收藏照片，裡面放著許多老遊戲能感覺到滿滿情懷，不過上方文字寫著「儘管我認為這些東西有價值，但留下來困擾的會是家人吧。」該推文引發許多網友討論，有人表示，這些東西具備個人記憶與文化意義，不能單以市場價值衡量，一位網友表示，自己傾向把部分收藏拍照留念後處理掉，無法全然拋棄。
不過也有網友點出，「文化繼承固然重要，但若沒有人願意接手，那就毫無意義了」、「這些收藏最後會流向 BOOKOFF （日本大型二手書店）或 Hard-Off（二手家電連鎖店）」、「沒有能夠運作的電腦或機器，這些收藏也只能放著積灰塵」，面對現實的一面，有人也提到自己做法是「提前把東西交給對它有興趣的人」，希望收藏能被「想要的人」繼承，而非最後落入不知其價值的清倉大拍賣。
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