過世後收藏怎處理？推主超多懷舊遊戲怕麻煩家人　網熱心給建議

記者楊智仁／綜合報導

近日，日本推特上一張關於「過世後收藏該如何處理」的圖片在網路上引發熱烈討論，眾多網友留言分享自身的看法與經驗，從感性到實用，從文化價值到二手市場流通，該文章短短幾天就突破 200 萬觀看。

先前有位推主分享一張收藏照片，裡面放著許多老遊戲能感覺到滿滿情懷，不過上方文字寫著「儘管我認為這些東西有價值，但留下來困擾的會是家人吧。」該推文引發許多網友討論，有人表示，這些東西具備個人記憶與文化意義，不能單以市場價值衡量，一位網友表示，自己傾向把部分收藏拍照留念後處理掉，無法全然拋棄。

不過也有網友點出，「文化繼承固然重要，但若沒有人願意接手，那就毫無意義了」、「這些收藏最後會流向 BOOKOFF （日本大型二手書店）或 Hard-Off（二手家電連鎖店）」、「沒有能夠運作的電腦或機器，這些收藏也只能放著積灰塵」，面對現實的一面，有人也提到自己做法是「提前把東西交給對它有興趣的人」，希望收藏能被「想要的人」繼承，而非最後落入不知其價值的清倉大拍賣。