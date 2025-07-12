《上古卷軸》癌末玩家過世仍傳片　網哭用「無界天際」緬懷勇士　

記者黃冠瑋／綜合報導

奇幻RPG《上古卷軸６》於2018年公開正在製作後，就受到許多玩家關注。其中一名玩家為了等待遊戲發售，從2021年開始每天上傳《上古卷軸5》遊玩影片，但就有粉絲發現還未等到遊戲上市他就已經在6月停止更新，竟發現早在4月這名玩家就因癌症離世。事情曝光後引發許多網友在《無界天際》緬懷他的無畏精神。

▼《上古卷軸》玩家不畏病痛折磨仍堅持上傳影片。（圖／翻攝自YouTube／KingMuppet）

事情其實是，一名擁有2,870位訂閱者的YouTuber「KingMuppet」自2021年11月 11 日《上古卷軸 5》發售滿 10 週年後，他就宣布將持續上傳遊玩影片直到六代發售為止，而頻道除了有他的遊戲日常外，他還特地額外上傳一支QA影片「你能猜出這10位 NPC 嗎？」作為紀念。在這影片當中他就透露自己在前一年（2023年）被診斷出罹患大腸癌第四期，雖說治療相當艱辛，但他仍不忘呼籲觀眾要注重飲食與運動，並提醒在感覺自己身體異狀時應及早就醫。後續隨著病情惡化擴散，但他仍展現無畏的鋼鐵意志，聲稱「我還沒放棄戰勝病魔的希望」，並且還強調「即使把我劃開，流出的也不是血，而是鬥志」。

此等發言也讓許多粉絲紛紛為他獻上鼓勵，但就在今年6月他發布第1300支影片後，就再沒有更新，讓許多粉絲不免為他感到擔心，從第1300支影片中可以看到，在打倒遊戲中最強人形NPC「烏木勇士」，還連帶解決許多玩家都不喜歡的NPC「納澤姆」，只不過影片最後以經典畫面「馬車上醒來」作結，讓許多粉絲猜測暗示著該系列已經來到尾聲。

沒想到竟如同粉絲猜測，「KingMuppet」已經從人間離世，並且早在4月29日他就已經離開，或許他已經自己所剩不多，但他還是堅持每日上傳影片，甚至連過世後也繼續安排上傳，這樣堅定無所畏懼的精神，讓許多得知的網友都為他感到痛心，並為了緬懷他，網友們還在《無界天際》討論版上分享關於他的故事，也象徵著希望他能在天上不受病痛折磨繼續遊玩自己喜歡的遊戲。