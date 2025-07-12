ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《上古卷軸》癌末玩家過世仍傳片　網哭用「無界天際」緬懷勇士　

記者黃冠瑋／綜合報導
奇幻RPG《上古卷軸６》於2018年公開正在製作後，就受到許多玩家關注。其中一名玩家為了等待遊戲發售，從2021年開始每天上傳《上古卷軸5》遊玩影片，但就有粉絲發現還未等到遊戲上市他就已經在6月停止更新，竟發現早在4月這名玩家就因癌症離世。事情曝光後引發許多網友在《無界天際》緬懷他的無畏精神。

▼《上古卷軸》玩家不畏病痛折磨仍堅持上傳影片。（圖／翻攝自YouTube／KingMuppet）

▲▼《上古卷軸》玩家不畏病痛折磨仍堅持上傳影片。（圖／翻攝自YouTube／KingMuppet）

事情其實是，一名擁有2,870位訂閱者的YouTuber「KingMuppet」自2021年11月 11 日《上古卷軸 5》發售滿 10 週年後，他就宣布將持續上傳遊玩影片直到六代發售為止，而頻道除了有他的遊戲日常外，他還特地額外上傳一支QA影片「你能猜出這10位 NPC 嗎？」作為紀念。在這影片當中他就透露自己在前一年（2023年）被診斷出罹患大腸癌第四期，雖說治療相當艱辛，但他仍不忘呼籲觀眾要注重飲食與運動，並提醒在感覺自己身體異狀時應及早就醫。後續隨著病情惡化擴散，但他仍展現無畏的鋼鐵意志，聲稱「我還沒放棄戰勝病魔的希望」，並且還強調「即使把我劃開，流出的也不是血，而是鬥志」。

此等發言也讓許多粉絲紛紛為他獻上鼓勵，但就在今年6月他發布第1300支影片後，就再沒有更新，讓許多粉絲不免為他感到擔心，從第1300支影片中可以看到，在打倒遊戲中最強人形NPC「烏木勇士」，還連帶解決許多玩家都不喜歡的NPC「納澤姆」，只不過影片最後以經典畫面「馬車上醒來」作結，讓許多粉絲猜測暗示著該系列已經來到尾聲。

沒想到竟如同粉絲猜測，「KingMuppet」已經從人間離世，並且早在4月29日他就已經離開，或許他已經自己所剩不多，但他還是堅持每日上傳影片，甚至連過世後也繼續安排上傳，這樣堅定無所畏懼的精神，讓許多得知的網友都為他感到痛心，並為了緬懷他，網友們還在《無界天際》討論版上分享關於他的故事，也象徵著希望他能在天上不受病痛折磨繼續遊玩自己喜歡的遊戲。

A YouTuber with <3k subs uploaded a Skyrim video every day for over 1300 days. I just found out he passed away.
byu/eudex7 inskyrim

關鍵字：上古卷軸Bethesda勇士

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

推薦閱讀

任天堂出手！大型Switch盜版網站遭美FBI查封...歐盟都列黑名單

PC模組網「Nexus Mods」推動18+標籤　引網反彈創辦人喊：要守法

《Ready or Not》實施「畫面審查」　惹眾怒官方強調：極小調整

《上古卷軸》癌末玩家過世仍傳片　網哭用「無界天際」緬懷勇士　

直擊／《特戰英豪》歡慶5週年「把夜市搬到花博」　限定小禮等拿

Steam Deck玩家因「多指困擾」求幫助　網熱心狂送3D列印搖桿

玩家擔憂《洛克人》已遭唾棄　卡普空闢謠：仍是重要遊戲IP

任天堂多方策略奏效！外媒曝Switch 2黃牛開始賠本賣

電玩店遭爆「拆同捆組」賣主機　官方致歉：可全額退費

Switch 2意外「釘穿螢幕」反變超夯拍賣品　售價飆破300萬台幣

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

大型Switch盜版網站遭美FBI查封

電玩店遭爆「拆同捆組」賣主機

Steam Deck玩家因多指困擾求幫助

玩家擔憂《洛克人》已遭唾棄！

過世後收藏怎處理？推主超多懷舊遊戲

Switch 2「釘穿螢幕」變超夯拍賣品

PC模組網Nexus Mods推動18+標籤

《藥師少女的獨語》第二季完結

特戰英豪5週年把夜市搬到花博

快訊／《楓之谷Artale》傳災情！

最新新聞

大型Switch盜版網站遭美FBI查封

PC模組網Nexus Mods推動18+標籤

《Ready or Not》實施畫面審查

《上古卷軸》癌末玩家過世仍傳片

特戰英豪5週年把夜市搬到花博

Steam Deck玩家因多指困擾求幫助

玩家擔憂《洛克人》已遭唾棄！

Switch 2黃牛開始賠本賣

電玩店遭爆「拆同捆組」賣主機

Switch 2「釘穿螢幕」變超夯拍賣品

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366