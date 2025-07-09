ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

連續入圍漫畫大賞！Jump+《相反的你和我》動畫2026開播

記者楊智仁／綜合報導

《相反的你和我》是阿賀澤紅茶創作的戀愛喜劇題材日本漫畫，自 2022 年在集英社旗下漫畫網絡平台少年Jump+開始連載，累積銷量突破 145 萬冊，日前官方也宣布動畫預計 2026 年 1 月開播，羚邦已確認取得代理權。

▲▼相反的你&我。（圖／廠商提供）

《相反的你和我》 是一部以校園生活為背景的戀愛喜劇，曾連續入圍 2023、2024 漫畫大賞，講述了總是迎合他人的活潑女孩鈴木，與能坦率表達自我、寡言的男孩谷之間的故事。本作為阿賀澤紅茶繼《冰之城牆》後第二部發表的作品，原先為單篇漫畫，在獲得熱烈迴響後改為連載，作者希望能畫出能讓人感覺到溫暖的作品，由於他很喜歡早期搞笑漫畫中讓角色變形的表現手法，並將這樣的手法運用在創作中。

▲▼相反的你&我。（圖／廠商提供）▲▼相反的你&我。（圖／廠商提供）

目前動畫預告片已在美國洛杉磯Anime Expo現場正式公開，預告中呈現了主角鈴木難以坦率表達對谷的情感，而谷則在思索鈴木的真實心意。同時也公布，主角鈴木與谷分別由鈴代紗弓與坂田將吾擔任配音，音樂製作則由知名音樂人 tofubeats 操刀，鈴代紗弓表示，「試鏡時彷彿在演自己，因為我與鈴木有太多相似之處。作為原作粉絲，獲得角色令我無比開心，作品提醒我們正視自我、理解他人，以及情感的真實價值。」

▲▼相反的你&我。（圖／廠商提供）

關鍵字：相反的你和我

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【還原現場】家暴男當街殺妻、小姨！熱心騎士拿安全帽驅趕

推薦閱讀

連續入圍漫畫大賞！Jump+《相反的你和我》動畫2026開播

遊戲產業高風險...任天堂社長坦言開發成本暴漲、一策略防失控

《黎明死線》x《陰屍路》合作曝光　傳奇「弩哥」加入嗨翻全網

美年輕人遊戲支出大減25%　分析師：求職困難、信用卡違約高

《賽馬娘》歐美實況主「抽自己屁股」幫馬娘加油　影片千萬觀看

馬斯克聲援「停止殺死遊戲」連署破百萬　玩家抗爭號角正式響起

美國《寶可夢》卡牌插隊竟變流血事件　兇嫌玻璃刺人秒遭逮捕

想買Switch2看這！任天堂合作CPBL　出示明星賽門票抽購買資格

台灣大哥大攜手iStaging AI「企業實體店面3D化」

《我的英雄學院》全新遊戲！3對3解放「個性」邁向最終決戰

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

想買Switch2看這！

任天堂重啟進軍虛擬實境研發

《寶可夢》卡牌插隊竟引發流血事件

「停止殺死遊戲」連署破百萬聲援

《黑暗靈魂》69歲父戰9個月通關

《死亡擱淺》亞洲女演員少因「皮膚太光滑」

任天堂社長坦言開發成本暴漲

《死亡擱淺2》兔田佩克拉見自己

《楓之谷Artale》又出包！

歐美實況主「抽自己屁股」幫馬娘加油

最新新聞

《相反的你和我》動畫2026開播

任天堂社長坦言開發成本暴漲

《黎明死線》x《陰屍路》合作曝光

美年輕人遊戲支出大減25%史上新低

歐美實況主「抽自己屁股」幫馬娘加油

「停止殺死遊戲」連署破百萬聲援

《寶可夢》卡牌插隊竟引發流血事件

想買Switch2看這！

台灣大哥大攜手iStaging AI

《我的英雄學院》全新遊戲將推出

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366