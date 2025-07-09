連續入圍漫畫大賞！Jump+《相反的你和我》動畫2026開播

記者楊智仁／綜合報導

《相反的你和我》是阿賀澤紅茶創作的戀愛喜劇題材日本漫畫，自 2022 年在集英社旗下漫畫網絡平台少年Jump+開始連載，累積銷量突破 145 萬冊，日前官方也宣布動畫預計 2026 年 1 月開播，羚邦已確認取得代理權。

《相反的你和我》 是一部以校園生活為背景的戀愛喜劇，曾連續入圍 2023、2024 漫畫大賞，講述了總是迎合他人的活潑女孩鈴木，與能坦率表達自我、寡言的男孩谷之間的故事。本作為阿賀澤紅茶繼《冰之城牆》後第二部發表的作品，原先為單篇漫畫，在獲得熱烈迴響後改為連載，作者希望能畫出能讓人感覺到溫暖的作品，由於他很喜歡早期搞笑漫畫中讓角色變形的表現手法，並將這樣的手法運用在創作中。

目前動畫預告片已在美國洛杉磯Anime Expo現場正式公開，預告中呈現了主角鈴木難以坦率表達對谷的情感，而谷則在思索鈴木的真實心意。同時也公布，主角鈴木與谷分別由鈴代紗弓與坂田將吾擔任配音，音樂製作則由知名音樂人 tofubeats 操刀，鈴代紗弓表示，「試鏡時彷彿在演自己，因為我與鈴木有太多相似之處。作為原作粉絲，獲得角色令我無比開心，作品提醒我們正視自我、理解他人，以及情感的真實價值。」