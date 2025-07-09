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遊戲產業高風險...任天堂社長坦言開發成本暴漲、一策略防失控

記者楊智仁／綜合報導

任天堂社長古川俊太郎近日向投資人表示，隨著遊戲專案規模擴大、畫質提升、開發預算暴漲，以及產品對消費者售價提高，遊戲產業這門「高風險的生意」正變得更加棘手。而任天堂正嘗試將部分遊戲軟體的開發周期縮短，以此作為控制風險的一項對策。

▼任天堂正嘗試將部分遊戲軟體的開發周期縮短 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在一份新釋出的任天堂投資人問答紀錄中，古川承認「需要更長時間與更多資源的專案，確實推高了遊戲開發成本，雖然透過提高遊戲售價來彌補支出是一種方式，但這也會限制消費者的購買意願與能力。」任天堂 Switch 2 推出了公司首款售價達 80 美元的遊戲《瑪利歐賽車世界》，前一代中任天堂則曾以 70 美元價格推出過《薩爾達傳說 王國之淚》等高預算遊戲。

對此定價爭議，任天堂過去曾表示，《瑪利歐賽車世界》本身具備足夠的價值來支撐 80 美元售價，並非未來所有遊戲的定價標準。公司也強調將採取「差異化定價策略」，例如：10 美元的《Nintendo Switch 2 秘密展》、即將推出的 70 美元大作《咚奇剛蕉力全開》。即便如此古川也補充，任天堂正積極尋找能在不讓遊戲預算失控、又維持親民價格的開發方式，同時保留玩家熟悉的「新穎性」與創意。

古川提出一個構想，透過縮小遊戲範圍與規模、加快開發週期，同樣能為玩家帶來滿足的遊玩體驗，進而控管成本，古川總結，「這是我們面對開發成本與遊戲價格上升問題的一種潛在解決方案，公司內部會從各方面深入探討這個方向。」

關鍵字：任天堂

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