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《黎明死線》x《陰屍路》合作曝光　傳奇「弩哥」加入嗨翻全網

記者黃冠瑋／綜合報導
非對稱恐怖生存遊戲《黎明死線》過去靠著許多合作收穫無數玩家好評，像是《進擊的巨人》、《東京喰種》，以及被網友直呼堪稱完美的《佛雷迪的五夜驚魂》都為遊戲重新注入生機。而官方近日又宣布將和知名電視劇《陰屍路》合作，其中傳奇高人氣角色「弩哥」戴瑞迪克森確認將會加入，消息一出嗨翻全網。

▼《黎明死線》宣布將會和《陰屍路》合作。（圖／翻攝自X／@DeadbyDaylight）

▲▼《黎明死線》宣布將會和《陰屍路》合作。（圖／翻攝自X／@DeadbyDaylight）

《黎明死線》 是一款不對稱生存動作遊戲，以黑暗的幻想作為食糧，從各個恐怖的角落中汲取靈感，玩家將分成人類以及鬼兩個陣營，人類首要目標就是找到離開地獄的大門，只要將發電機修好就可以離開。官方也在過去9年推出過無數聯動合作，可堪稱是遊戲界聯動長青樹，而此次官方也將迎來由美國知名漫畫IP所改編的真人電視劇《陰屍路》合作。

根據官方釋出的預告，不僅電視劇主角Rick Grimes和Michonne將會作為《黎明死線》的人類陣營加入到遊戲，同時由諾曼李杜斯（Norman Reedus）飾演的高人氣角色「弩哥」戴瑞迪克森（Daryl Dixon）也會加入其中。而作為在遊戲當中，他們將會分別獲得不同能力，像是能治癒其他倖存者、引誘鬼離開等。消息一出後，由於《陰屍路》在歐美具有相當高的人氣，因此在短時間便吸引超過650多萬次觀看，並紛紛表示已經迫不及待合作的推出。

另外值得一提的是，在釋出的預告中也有出現電視劇著名場景，像是第三季和第四季的監獄和寫著「別打開，裡面有死人」的醫院封門也會在此次聯動中以新的地圖加入，當Rick Grimes或Michonne抵達到原本歡樂花園地圖時，該地圖就會自動出現。

關鍵字：黎明死線陰屍路

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