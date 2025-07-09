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《賽馬娘》歐美實況主「抽自己屁股」幫馬娘加油　影片千萬觀看

記者楊智仁／綜合報導

遊戲開發公司 Cygames 超人氣作品《賽馬娘 Pretty Derby》，項目包含遊戲、動畫、漫畫和音樂的多媒體企劃，而《賽馬娘》英文版本可說是席捲歐美社群，更有人在現實中「打自己的屁股」模擬跟著賽馬娘一起奔馳的感覺。

▼《賽馬娘》英文版本可說是席捲歐美社群。（圖／翻攝自推特）▲▼賽馬娘。（圖／翻攝自推特）

《賽馬娘》不論動畫、遊戲在近年人氣都相當高，動畫除了有三季之外，《賽馬娘 灰髮灰姑娘》改編自 1980 年代末期傳奇賽馬小栗帽的競賽生涯，作品廣受好評第二季度將於 10 月登場。而遊戲 2021 年 2 月推出首發手機版，繁體中文手機版於 2022 年 6 月，營收還有下載量都繳出不錯成績。不僅如此《賽馬娘》Steam 版、英文版也在 6 月上市，吸引超多歐美實況主、Vtuber 加入賽馬娘的世界。

Twitch 實況主 Nikolinii 可說是最樂在其中的人，先前他在為角色「黃金船」加油時，衝刺過程中瘋狂拍打自己的屁股，彷彿置身賽場策馬狂奔，在 Nikolinii 不斷吶喊的過程中，黃金船還真的一路從第 7 名狂衝到第 2 名，而這段加油影片竟然突破 1200 萬次觀看，這也讓 Nikolinii 喊到，「我的天哪，看來必須得繼續玩這款遊戲了」。

關鍵字：賽馬娘

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