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重大改革！任天堂重啟進軍「虛擬實境」研發　有望打破市場平衡

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著VR產業興起，許多遊戲大廠也都紛紛投入在其中，像是索尼推出PS VR 2，微軟也和Meta合作打造Meta quest 3s特別版。而近期搶佔媒體版面的任天堂雖說先前也有推出VR相關系統但卻不盡理想，不過近日迎來重大消息，任天堂確認將重新進軍「虛擬實境」研發，有望打破現今VR停滯不前的困境。

▼任天堂於2023年推出的簡易「VR 眼鏡 Toy-Con」。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo HK官方頻道）

▲▼任天堂推出的簡易「VR 眼鏡 Toy-Con」。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo HK官方頻道）

根據外媒報導，從早期的Wii遙控器到現今Switch2大賣，任天堂一直在不斷探索新的遊玩方式，帶給玩家不一樣的樂趣，如今官方也正式確認目前正在研究「虛擬實境」應用的研發。根據任天堂最新的財務報告，早在去年就為「虛擬實境」研發投入10億美元（大約290億），目前內部研發人員也正在進行研究和開發活動，以檢驗各種技術在家庭娛樂領域的適用性，包括觸控螢幕和感測器介面、無線通訊網路、安全性、雲端運算、虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 和混合實境 (MR)、深度學習和大數據分析等。

不過這也不是任天堂第一次進行「虛擬實境」研發，在1987年時就有推出Famicom 3D 電腦系統相關的頭戴裝置以及後續的Virtual Boy系統，但由於顯示色彩相當不好，所以也沒造成許多轟動，因此任天堂就決定暫緩，直到2023年任天堂把Switch當作顯示器再運用紙板模擬頭戴裝置，「虛擬實境」才又再次被提及。

雖說「虛擬實境」研發目前還處於初期階段，但許多玩家都認為任天堂旗下多款遊戲都非常適合「虛擬實境」，像是《銀河戰士 Prime》、《薩爾達傳說》，一旦推出成功將有望角逐和索尼、微軟的遊戲龍頭之爭。

關鍵字：任天堂VR

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