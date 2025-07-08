《魔物獵人 荒野》玩家當機頻出...官方「優化講座」急取消

記者楊智仁／綜合報導

原定於 7 月 22 日至 24 日舉行的遊戲開發者會議「CEDEC 2025」，已確定取消原先安排的一場有關《魔物獵人荒野》效能調整的演講，由於近期大量玩家對該遊戲 ( 特別是 PC 版 ) 穩定性提出不滿，外界推測這可能是講演取消的原因。

▼《魔物獵人荒野》效能調整演講取消。（圖／翻攝自Steam）

CAPCOM 原本預計在 7 月 24 日舉辦名為「讓《魔物獵人荒野》順暢運作！效能調整的一切」的演講，內容聚焦於該作的效能優化。然而，目前並未說明演講取消的具體理由。值得注意的是 CAPCOM 其他預定的演講，如「魔物獵人系列 21 年的延續與策略」等仍將照常舉行。

《魔物獵人荒野》於 2 月底在 PlayStation 5、Xbox Series X|S 與 Steam 平台發售，上市後吸引了高度關注，在 3 月便突破 1000 萬套銷量，然而 PC 玩家針對遊戲穩定性與內容提出諸多批評，截至 7 月 7 日，Steam 的整體評價為「褒貶不一」，近期評價則為「壓倒性負評」，主要集中於 UI 不穩定性以及內容不足等問題。

此外 6 月 30 日推出的更新也引發爭議，多名玩家回報遊戲在特定條件下會當機，甚至有一位遊戲實況主於 YouTube 直播中表示「更新後電腦損壞」，引發對 CAPCOM 的強烈批評。另一方面 CAPCOM 也在 7 月 4 日表明，針對客服窗口、社群媒體及評論平台中對員工的人身攻擊，公司將採取對應措施，對於過度批評開發及營運團隊的情況，CAPCOM 將保留拒絕提供客服或服務，甚至採取法律行動的權利以防止中傷與威脅行為。