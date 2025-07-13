EA日本高層談現今微軟裁員窘境　稱遊戲大廠只注重「短期利益」

記者黃冠瑋／綜合報導

每年遊戲開發公司都會因政策規劃面臨要裁員的問題，而微軟5月就被爆出將裁撤3%員工大約6840人，日前微軟又再度啟動新一輪大規模裁員，將近9000名員工會面臨失業。對此EA分公司日本總裁Shaun Noguchi就發表此事的看法，譴責微軟不應該大規模裁員，並批評此舉僅注重「追求短期利益」，讓他深感遺憾。

▼EA日本總裁為微軟大規模裁員深感痛心。（圖／翻攝自微軟Xbox）

根據EA分公司日本總裁Shaun Noguchi表示，當他看到微軟聲明中出現Restructure一詞就感到相當沉重，因為對他而言，雖說這一詞通常帶有像是重建或提高效率等正面意涵，但國外的聲稱往往卻都只是用來表達模糊不清，甚至在日本已經把這詞視為裁員的象徵。

此外，他也表示，「近幾年外資企業傾向從大規模投資中追求短期回報，往往在尚未給予足夠時間的情況下就為了滿足股東期望而改變方向，這種事情時常見到，而就這次大規模裁員事件而言正是這種結構下的結果」，後續他也強調遊戲產業離不開每一位開發者辛勤投入的支持，作為同業，對於微軟做出的決策他也感到遺憾。

另外，關於此次微軟新一輪大規模裁員也包含許多工作室開發計畫接連終止，其中像是Rare工作室的《Everwild》、Zenimax Online全新RPG新作、Romero Games工作室籌備已久的多款遊戲。