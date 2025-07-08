《黑暗靈魂》69歲父戰9個月通關　「只因愛你」願挑戰淚翻眾網

記者黃冠瑋／綜合報導

對於一般長輩舊有觀念而言，自己小孩沉迷遊戲只是虛度光陰，因此對於年輕人要如何說服父母就是一項相當大難題。對此海外網紅「Babe1Babe2」為了說服69歲父親發起《黑暗靈魂》挑戰，最終耗時9個月終於破關，當他詢問父親為何接受挑戰，回答竟是「因為我愛你，願親身體會」，感人對話也引發網友共鳴。

▼69歲父親因破關《黑暗靈魂》對遊戲改觀。（圖／翻攝自《DARK SOULS: REMASTERED》Steam）

事情其實是，一名海外YouTuber「Babe1Babe2」就坦言他的69歲爸爸認為玩遊戲只是在浪費時間，這樣只會毀掉自己的人生，也因此Babe1Babe2小時候就被規定一天只能遊玩1小時，而近日隨著他的父親步入退休生活，於是他決定向父親發起高難遊戲《黑暗靈魂》破關挑戰，沒想到一向討厭遊戲的父親居然一口答應。

最終在兒子的指導下歷經9個多月的漫長征程以及1,400多次死亡才終於成功破關，對此也讓這位69歲銀髮族對於遊戲就此改觀，69歲父親就表示，「學習到很多關於電子遊戲的事」，此外為何此項挑戰他可以堅持到底，他也表示，「和家人一起是他完成下去的動力」。

最後Babe1Babe2也坦承，「起初發起挑戰就只是想捉弄父親，但為何父親會決定接受挑戰」，對此69歲父親就直言表示，「因為我愛你，我很多年前瞭解到，如果想跟一個人打好關係，不該說服他去做你想要他做的事，而是自己要去做他們想做的事。當兒子要求我去挑戰時，我也感到驚訝，因為我從沒想過會要這麼做，畢竟我多年來這麼反對玩遊戲」，感人對話不禁讓許多網友淚灑當場。

另外，這也不是第一位年長者遊玩遊戲，像是先前Shirley Curry（俗稱天際阿嬤）就因為遊玩《上古卷軸》爆紅，想必喜歡遊戲的心不會因為年齡而受到限制。