ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《黑暗靈魂》69歲父戰9個月通關　「只因愛你」願挑戰淚翻眾網

記者黃冠瑋／綜合報導

對於一般長輩舊有觀念而言，自己小孩沉迷遊戲只是虛度光陰，因此對於年輕人要如何說服父母就是一項相當大難題。對此海外網紅「Babe1Babe2」為了說服69歲父親發起《黑暗靈魂》挑戰，最終耗時9個月終於破關，當他詢問父親為何接受挑戰，回答竟是「因為我愛你，願親身體會」，感人對話也引發網友共鳴。

▼69歲父親因破關《黑暗靈魂》對遊戲改觀。（圖／翻攝自《DARK SOULS: REMASTERED》Steam）

▲▼69歲父親因破關《黑暗靈魂》對遊戲改觀。（圖／翻攝自《DARK SOULS REMASTERED》Steam）

事情其實是，一名海外YouTuber「Babe1Babe2」就坦言他的69歲爸爸認為玩遊戲只是在浪費時間，這樣只會毀掉自己的人生，也因此Babe1Babe2小時候就被規定一天只能遊玩1小時，而近日隨著他的父親步入退休生活，於是他決定向父親發起高難遊戲《黑暗靈魂》破關挑戰，沒想到一向討厭遊戲的父親居然一口答應。

最終在兒子的指導下歷經9個多月的漫長征程以及1,400多次死亡才終於成功破關，對此也讓這位69歲銀髮族對於遊戲就此改觀，69歲父親就表示，「學習到很多關於電子遊戲的事」，此外為何此項挑戰他可以堅持到底，他也表示，「和家人一起是他完成下去的動力」。

最後Babe1Babe2也坦承，「起初發起挑戰就只是想捉弄父親，但為何父親會決定接受挑戰」，對此69歲父親就直言表示，「因為我愛你，我很多年前瞭解到，如果想跟一個人打好關係，不該說服他去做你想要他做的事，而是自己要去做他們想做的事。當兒子要求我去挑戰時，我也感到驚訝，因為我從沒想過會要這麼做，畢竟我多年來這麼反對玩遊戲」，感人對話不禁讓許多網友淚灑當場。

另外，這也不是第一位年長者遊玩遊戲，像是先前Shirley Curry（俗稱天際阿嬤）就因為遊玩《上古卷軸》爆紅，想必喜歡遊戲的心不會因為年齡而受到限制。

關鍵字：黑暗靈魂銀髮族不老頑童

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

推薦閱讀

台灣大哥大攜手iStaging AI「企業實體店面3D化」

《我的英雄學院》全新遊戲！3對3解放「個性」邁向最終決戰

《黑暗靈魂》69歲父戰9個月通關　「只因愛你」願挑戰淚翻眾網

中國男子走私《死亡擱淺2》綁168片在身上　走路異常馬上被抓

CloverWorks三大戀愛新番齊發！畫面精緻高評分網讚爆

重大改革！任天堂重啟進軍「虛擬實境」研發　有望打破市場平衡

《英雄聯盟》CFO不敵AL告別MSI舞台　傳奇旅程贏得全場掌聲

《死亡擱淺2》兔田佩克拉驚見自己　羞喊：是誰聲音這麼可愛

微軟大砍9000人...Xbox主管叫被裁員工「用AI緩解壓力」引反彈

《魔物獵人 荒野》玩家當機頻出...官方「優化講座」急取消

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《魔物獵人荒野》遭紅色評論轟炸

《章魚嗶的原罪》首話獲9.7高分

《英雄聯盟》CFO不敵AL告別MSI舞台

任天堂重啟進軍虛擬實境研發

Switch2玩家用戶名不妥遭永Ban

《魔物獵人 荒野》優化講座急取消

異世界霸權《無職轉生》2026開播

《楓之谷Artale》又出包！

Xbox主管叫被裁員工「用AI緩解壓力」

《藥師少女的獨語》第二季完結

最新新聞

台灣大哥大攜手iStaging AI

《我的英雄學院》全新遊戲將推出

《黑暗靈魂》69歲父戰9個月通關

中國男子走私《死亡擱淺2》被抓

CloverWorks三大戀愛新番齊發

任天堂重啟進軍虛擬實境研發

《英雄聯盟》CFO不敵AL告別MSI舞台

《死亡擱淺2》兔田佩克拉見自己

Xbox主管叫被裁員工「用AI緩解壓力」

《魔物獵人 荒野》優化講座急取消

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366