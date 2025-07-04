快訊／差一分拿下勝利！T1 3：2擊敗CFO　粉絲盛讚：近年最強

記者蘇晟彥／台北報導

2025MSI季中邀請賽 4日由LCP賽區CFO對上LCK賽區T1，對於LCP賽區觀眾來說絕對是焦點之戰，但CFO在賽前不被看好的情況下，在第二、三局以輾壓的姿態拿下小分率先聽牌，但T1最後穩住局勢，最終以3：2將勝利拿下，成功晉級到4強，CFO則進入敗部組，但這五把被粉絲譽為「近年打最好的BO5」，強烈建議一定要觀看。

▼CFO與T1激戰，最終以3:2拿下勝利，成功晉級四強。



《英雄聯盟》今日 MSI 展開焦點之戰，由LCP賽區、也是在初陣對抗賽中有亮眼表現的CFO對上世界冠軍隊伍T1，其中「中路」上演最年長、最年輕的對決，格外讓人注目。而賽前不被看好的CFO，在整個賽事中展現積極進攻的節奏，在第二、三局更是以非常緊迫的節奏將分數拿下，最終雙方戰成2：2，戰歌響起進入最終之戰。

但在最終局，CFO沒有拿到前幾把的順暢節奏，反而被T1在各線路上擊破，最終以25分鐘拿下勝利，以3：2成績將CFO送入敗部組。但本屆賽事採取雙淘汰，CFO將在下一輪對上MKOI，繼續爭取晉級資格。此外，台灣大哥大也在粉專發動祭品之力，只要CFO拿下一顆人頭就送出10份雞排、拿下一個小分100份，最終送出近600份雞排。