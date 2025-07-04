ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

快訊／差一分拿下勝利！T1 3：2擊敗CFO　粉絲盛讚：近年最強

記者蘇晟彥／台北報導

2025MSI季中邀請賽 4日由LCP賽區CFO對上LCK賽區T1，對於LCP賽區觀眾來說絕對是焦點之戰，但CFO在賽前不被看好的情況下，在第二、三局以輾壓的姿態拿下小分率先聽牌，但T1最後穩住局勢，最終以3：2將勝利拿下，成功晉級到4強，CFO則進入敗部組，但這五把被粉絲譽為「近年打最好的BO5」，強烈建議一定要觀看。

▼CFO與T1激戰，最終以3:2拿下勝利，成功晉級四強。

▲▼

《英雄聯盟》今日 MSI 展開焦點之戰，由LCP賽區、也是在初陣對抗賽中有亮眼表現的CFO對上世界冠軍隊伍T1，其中「中路」上演最年長、最年輕的對決，格外讓人注目。而賽前不被看好的CFO，在整個賽事中展現積極進攻的節奏，在第二、三局更是以非常緊迫的節奏將分數拿下，最終雙方戰成2：2，戰歌響起進入最終之戰。

但在最終局，CFO沒有拿到前幾把的順暢節奏，反而被T1在各線路上擊破，最終以25分鐘拿下勝利，以3：2成績將CFO送入敗部組。但本屆賽事採取雙淘汰，CFO將在下一輪對上MKOI，繼續爭取晉級資格。此外，台灣大哥大也在粉專發動祭品之力，只要CFO拿下一顆人頭就送出10份雞排、拿下一個小分100份，最終送出近600份雞排。

關鍵字：英雄聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

昆凌為大女兒慶祝10歲生日　感傷：孩子一眨眼就長大

推薦閱讀

快訊／差一分拿下勝利！T1 3：2擊敗CFO　粉絲盛讚：近年最強

便宜也出事！《第一狂戰士：卡贊》折價遭首購玩家灌爆負評

快訊 /《英雄聯盟》CFO激戰T1率先聽牌　Doggo豪取五連殺

微軟大裁員連Xbox負責人都被傳退休...官方緊急出面闢謠

粉絲不捨《Hytale》消失發起連署　超過1600人呼喊「不想失去」

《傳說對決》新版本登場　全新英雄歌芙拉、新排位積分系統上線

UNIQLO「鬼滅之刃、航海王」集合！九柱到齊、蛋頭島篇服飾亮相

卡普空聚焦PC市場Steam營收暴漲！PlayStation占比驟跌僅10%

《徹夜之歌》、《碧藍之海》人氣續作！回歸線娛樂7月新番一次看

《出租女友》太拖連作者媽媽都看到生氣　友人曝：他被臭罵一頓

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

UNIQLO「鬼滅之刃、航海王」集合

《薩爾達傳說》總監談離開任天堂

《傳說對決》新版本登場

人氣實況主賭博金額竟達35億美元

《英雄聯盟》CFO激戰T1率先聽牌

《魔物獵人荒野》更新爆災情

《法環黑夜君臨》夜王慧心蟲降臨

微軟大裁員連Xbox負責人都被傳退休

粉絲不捨《Hytale》消失發起連署

《死亡擱淺》亞洲女演員少因「皮膚太光滑」

最新新聞

T1 3：2擊敗CFO

《第一狂戰士卡贊》遭玩家灌負評

《英雄聯盟》CFO激戰T1率先聽牌

微軟大裁員連Xbox負責人都被傳退休

粉絲不捨《Hytale》消失發起連署

《傳說對決》新版本登場

UNIQLO「鬼滅之刃、航海王」集合

卡普空聚焦PC市場Steam營收暴漲

回歸線娛樂7月新番一次看

《出租女友》太拖連作者媽媽都看到生氣

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366