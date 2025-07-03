卡普空聚焦PC市場Steam營收暴漲！PlayStation占比驟跌僅10%

記者楊智仁／綜合報導

卡普空（Capcom） 將重心轉向 PC 市場的策略似乎獲得了豐厚回報，根據外媒報導 Capcom 近期公布了 2024 年 4 月至 2025 年 3 月的財年資料，其中來自 Steam 的營收較前一財年大幅成長 61.1%，約合 3.66 億美元。

▼卡普空 Steam 營收較前一財年大幅成長。（圖／翻攝自 CapcomChannel ）

這筆來自 Steam 的收入占該公司整體營收的 31%，比上一年度的佔比提升了約 10 個百分點，若僅以 Capcom 的「數位娛樂業務」來看，Steam 平台更占了 42.1% 的營收比重。伴隨著 Steam 收入的暴漲，PlayStation 已不再是 Capcom 主要收入來源，2025 年 3 月結束的財年中，來自 PlayStation 平台的營收僅占 Capcom 總營收不到 10%。

這樣的發展並不令人意外，Capcom 近年來持續強化 PC 平台策略，今年初《魔物獵人 荒野》成為該系列史上首次與主機同步推出 PC 版本的作品，且發售初期的總銷售中有超過一半來自 Steam 平台。其他作品如《快打旋風6》等在 PC 市場同樣大受歡迎。這樣的銷售結構下 Capcom 似乎不太可能在短期內回頭專注主機平台獨佔，這對 PC 玩家而言是個利多：未來將不再需要等待主機獨佔期結束，即可在第一時間體驗 的新作。