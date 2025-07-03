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《徹夜之歌》、《碧藍之海》人氣續作！回歸線娛樂7月新番一次看

記者楊智仁／綜合報導

盛夏來臨動畫代理商「回歸線娛樂」宣布將於 7 月代理多部新番與續作動畫，有《WITCH WATCH 魔女守護者》、《徹夜之歌 Season2》、《GRANDBLUE 碧藍之海2》等話題動畫，從深夜浪漫、青春鬧劇、奇幻冒險到黑色喜劇與溫馨療癒，題材橫跨各式風格，帶來前所未有的夏季動畫盛宴。

▲▼7月新番。（圖／廠商提供）

超人氣續作搶先看　《徹夜之歌 Season2》點亮夏夜浪漫

本季最受矚目的續作當屬《徹夜之歌 Season2》，改編自《週刊少年Sunday》同名漫畫，講述厭倦日常的少年在夜遊途中遇上吸血鬼少女七草，沉醉於危險卻自由的夜色與戀慕之中。第二季將揭開更多神秘角色與暗湧情感，延續深夜青春的微醺氛圍，邀粉絲一同再次踏上專屬夜晚的奇幻旅程。

▲▼7月新番。（圖／廠商提供）

青春搞笑回歸！《GRANDBLUE 碧藍之海Season2》再現夏日狂亂

夏天怎能少了潛水社這群無厘頭大學生的荒唐鬧劇？《GRANDBLUE 碧藍之海》Season2帶著比基尼、潛水、啤酒與滿滿不可理喻的青春日常，再度熱血登場。主角群依舊毫無下限地在陽光與泳池間裸奔狂歡，徹底解放盛夏笑點，讓人笑到缺氧。而《GRANDBLUE 碧藍之海》第一季由回歸線娛樂同步代理上架，讓粉絲們能一次補齊進度，和潛水社夥伴們一起迎接這場更加瘋狂的夏季續集。

▲▼7月新番。（圖／廠商提供）

《WITCH WATCH 魔女守護者》第二季度主線任務正式展開

由《SKET DANCE》作者篠原健太打造的魔法喜劇《WITCH WATCH 魔女守護者》動畫第二季度，冒失魔女妮可與鬼之後裔守仁的爆笑同居生活持續升溫。更多使魔與全新角色陸續亂入，讓歡樂與災難交織的日常變得更加失控。

隨著主線任務正式展開，圭護、狼人、音夢等人氣角色陸續登場，魔女妮可的秘密接續展開，將帶來更多看點。戰鬥場面加入後劇情更加精采，結合獨特的節奏與漫才式吐槽，層層堆疊的超展開發展，勢必再度掀起討論熱潮。

▲▼7月新番。（圖／廠商提供）

《琉璃的寶石》、《歡迎光臨流放者食堂！》多樣新作齊發

《琉璃的寶石》原作為「澀谷圭一郎」所著漫畫作品，故事講述喜歡閃亮亮事物的女高中生・谷川瑠璃有天聽說「可以靠自己採到水晶！」而為了尋找水晶前往山中，沉浸式進入寶石鑑定師的奇幻世界，少女挑戰成為專業鑑定師。

「就算人生不順利，飯依舊很好吃」，自於「成為小說家吧」連載以來，《歡迎光臨流放者食堂！》便擄獲無數讀者的心，動畫將交由以極具食慾感畫面聞名的「OLM Team Yoshioka」負責製作，結合異世界流放者聚落與療癒系食堂的設定，絕對能讓觀眾在每一道料理中感受到溫暖。

▲▼7月新番。（圖／廠商提供）

關鍵字：徹夜之歌碧藍之海

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