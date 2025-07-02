GRAVITY突襲上線2款新作　放豪語「每年端５款」打造RO新宇宙

記者蘇晟彥／台北報導

韓國重力社旗下經典IP《RO：仙境傳說》從2002年上線後，在當年引起一股熱潮，對此，GRAVITY 2日舉辦戰略記者會，集團董事長北村佳紀特別來台，宣布將積極發展RO IP、走入玩家生活，將以遊戲作為核心，推動IP多元化發展，在未來五年預計每年都會推出5款以上作品滿足玩家。此外，在記者會上官方也正式宣布，明天（3日）將突襲上線兩款遊戲，包含加入自動戰鬥的懷舊服《RO仙境傳說Online：樂園》及放置休閒《RO仙境傳說：曙光》。

▼Gravity集團董事長北村佳紀、金珍煥理事向媒體報告未來的規劃藍圖。（圖／記者蘇晟彥攝）



《RO：仙境傳說》迎來23周年，2 日GRAVITY（重力社）舉辦戰略記者會，向媒體宣布未來品牌藍圖，對此，董事長北村佳紀特地來台，揭露在這些日子來，RO系列遊戲在122的地區共創造2億下載量，而台港澳營收更是佔了20-30%，顯見台灣市場的戰略重要性。

GRAVITY揭露將以以《RO仙境傳說》為核心，推進IP多元化發展，而本次記者會就是在已經試營運中的GOLF Monsters舉辦，會場皆以RO的元素妝點，同時也販賣相關周邊，致力於發展出完整的電商生態，強化週邊商品開發與聯名策略，讓品牌走入生活。

在記者會上，GRAVITY拋出三個面向，將以「玩法進化」、「品牌擴張」及「創造未來」作為主軸，持續將IP影響力發揮到最大，同時訂下5、10及20年目標，期盼將《RO：仙境傳說》打造成全球指標性的虛擬IP品牌，更宣示每年要端出5款以上RO的遊戲，來滿足所有玩家需求。

對此，官方也宣布在明日（3日）將突襲上線2款作品，包含

1.《RO仙境傳說Online：樂園》：首次加入「自動戰鬥」的系統，讓所有玩家都可以盡情享受遊戲，不需要再為了練等而煩惱。

2.《RO仙境傳說：曙光》：主打放置X休閒社交。

此外，今年下半年還會有一款主打MMORPGX大世界的史詩級作品《RO仙境傳說：世界》（暫譯）及休閒類取向的Raganarok Crush三消益智手遊，讓不同族群都能找到屬於自己的RO節奏。