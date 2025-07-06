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《Bongo Cat》人氣高卻慘遭虧錢　開發者坦言：沒想靠這個獲利

記者黃冠瑋／綜合報導
由Irox Games所製作的免費放置貓咪遊戲《Bongo Cat》，自從在3月上市後就榮獲了玩家熱烈好評，並且四個月以來人氣一直維持在Steam上十大熱門遊戲當中，每天都有超過15萬人同時上線，然而此等熱度卻沒帶來實質上的收益。對此開發執行長就坦言，「運作仍處於赤字狀態，但我做這遊戲完全不是為了賺錢」。

▼《Bongo Cat》人氣高卻仍是虧錢狀態。（圖／翻攝自《Bongo Cat》Steam）

▲▼《Bongo Cat》人氣高卻是虧錢狀態。（圖／翻攝自《Bongo Cat》Steam）

《Bongo Cat》是一款免費放置貓咪遊戲，遊戲設計是採自2018年網路爆紅的迷因，由插畫師Stray Rogue所繪製的貓咪圖「邦哥喵」，遊戲玩法是透過鍵盤輸入或點擊滑鼠，畫面上可愛貓咪會隨之敲擊桌面，累積敲擊點數就會掉落社群物品，自2月搶先曝光後，熱度一直持續飆升，根據SteamDB顯示，首發的高峰值就逼近20萬，甚至截至目前玩家同時上線一直維持在15萬人，並且目前仍維持Steam上十大熱門遊戲當中。

然而，開發商Irox Games執行長Marcel Zurawka日前接受媒體訪問，其中就坦言，「運作處於赤字狀態，但這不代表失敗，而是策略上的成功，因為我本身做這款遊戲完全就不是為了賺錢」，後續他也補充，「遊戲首日推出，扣掉Steam抽成只有賺到約2,000美元（約新台幣5.8萬元），即使四月爆紅，也只是來到4,050美元（約新台幣11.8萬元），連發員工薪水都不夠」，儘管遊戲仍處於虧錢狀態，但他也沒有想要把《Bongo Cat》變成付費遊戲，因為目的已經達成了。

其實是為了宣傳下一款遊戲《Oku》而做的另類行銷，只要玩家把這款遊戲加入願望清單，就能免費獲得貓咪專屬造型，透過一款遊戲的高人氣帶動到新作當中，對於興銷上而言可說是非常明智且一舉兩得。

關鍵字：Bongo CatSteam

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