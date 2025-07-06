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Switch2玩家用戶名不妥遭永Ban　任天堂致歉：鬧烏龍標錯搶修中

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂新主機Switch 2自6月5日發售以來成為遊戲圈矚目焦點，期間卻是傳出不少災情，像是「釘穿螢幕」、「膨脹掀蓋」等問題。近日又有用戶因名字包含「Twink」(意旨同性戀)遭系統永久封禁線上服務，對此任天堂緊急調查，發現是系統不小心標錯，連忙致歉並正在緊急修復中。

▼Switch2玩家用戶名不妥遭永Ban。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒報導，對於任天堂而言，本身就是主打家庭朋友一起遊玩的理念，主要客群也多半是未成年的青少年，因此在規範上相對嚴格也非常合理，但如果文字不帶有正面或負面意思卻會讓人感到相當錯愕。事情其實是，一位Switch 2用戶Funaoe24在社群分享，他的帳號被永久封禁，而這一切的原因都是「Twink Link」名字所造成。Funaoe24表示，「起初為了方便，所以讓所有家人都使用我的主機登入，結果我妹妹使用Twink Link帳戶名卻遭系統永久封禁，導致我無法在主機上存取任何線上服務甚至是下載遊戲」。

後續他也補充，「剛好在被封禁前，正好和家人一起玩《薩爾達傳說：曠野之息》」，消息一出後讓網友笑翻，不禁聯想到遊戲林克是否是同性戀說法。對此Funaoe24緊急聯絡了任天堂客服，經過調查，發現是系統鬧烏龍，不小心標錯成警示帳號，對此任天堂也向該用戶致歉，但由於目前永久封禁沒辦法完全解除，因此任天堂正努力解決此事。

Be careful with Switch 2 usernames.
byu/Funaoe24 inswitch2

關鍵字：任天堂Switch 2

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