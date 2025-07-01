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人氣實況主賭博下注金額竟達35億美元　天文數字勝率僅10%網傻眼

記者楊智仁／綜合報導

實況界直播賭博內容一直存在爭議，自 Twitch 於 2022 年禁止上傳角子機與線上賭場遊戲後，不少反對者大表支持。然而，像 xQc 這類支持賭博內容的實況主則轉戰 Kick 等允許此類節目的平台。日前，xQc 公開自己與賭博平台 Stake 的賭注紀錄，當數據出現時讓所有人都大吃一驚。

▼xQc 公開賭博平台 Stake 賭注紀錄。（圖／翻攝自@yoxics）▲▼實況主下注金額。（圖／翻攝自@yoxics）

xQc 過去曾承諾要「戒賭播」，但目前仍持續在 Kick 的直播中進行賭博內容，根據外媒報導 6 月底直播中 xQc 現場公開自己與賭博平台 Stake 的賭注紀錄，根據統計他從 2021 年開設該帳號至今，累積下注次數超過 130 萬次，總下注金額超過 35 億美元。其中有 120 萬筆賭注是輸的，僅約 12.8 萬筆賭注是贏的，當數據出現在螢幕上時他自己也忍不住驚呼「我的天啊！」

不過，這份統計僅顯示下注紀錄，並未詳列實際贏得或虧損的金額，事實上 xQc 曾在 2023 年 11 月的節目中向 Logan Paul 與 Mike Maljak 坦言，他估計自己總共輸掉的金額已超過 1 億美元，「我是個認真的賭徒，但這就是賭博，有時候回報超高…可惜我太笨了，真的賭太多了。」雖然他以輕鬆語氣談論賭博，但這筆天文數字的金額仍引起社群震撼與熱議。

關鍵字：實況主

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