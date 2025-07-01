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睡眠時數全球倒數...日政府合作《寶可夢》推廣　皮卡丘任大使

記者楊智仁／綜合報導

日本厚生勞動省推動的「Smart Life Project（聰明生活計畫）」日前與手機遊戲《Pokémon Sleep》展開合作，並任命戴著睡帽的皮卡丘與卡比獸擔任該計畫的「睡眠應援大使」，本次合作象徵藉由娛樂力量，向民眾傳遞睡眠重要性的全新嘗試。

▼皮卡丘與卡比獸擔任「睡眠應援大使」。（圖／翻攝自@CoRRiENTE_top推特）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自@CoRRiENTE_top推特）

會談中，厚生勞動省健康・生活衛生局健康課課長松岡輝昌說明日本目前在睡眠方面的狀況與挑戰，他指出，日本人平均睡眠時間在全球名列後段，被視為「熬夜國家」。根據日本政府調查顯示，約 40% 的 20 歲以上人口每晚睡眠時間不足 6 小時，針對如何讓年輕族群重視睡眠議題，松岡說明，這次選擇皮卡丘與卡比獸作為親切代言角色有助提升關注。

寶可夢公司的營運長 COO 宇都宮崇人則表示，《Pokémon Sleep》服務啟用後，觀察到日本使用者普遍存在睡眠不足的現象，「如何讓人們期待入睡與起床的時刻，一直是我們努力的方向。」他也表示，與厚生勞動省合作希望能「讓睡眠宣導變得有趣」，使更多人主動關注自己的健康習慣。福岡資磨大臣親自頒發任命證書與綬帶給夜帽皮卡丘與卡比獸並表示，「期待本次任命能夠促進年輕世代對睡眠重要性的理解。」

關鍵字：寶可夢

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