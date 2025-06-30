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微軟大動作推跨平台策略　前創始成員直言「Xbox硬體已死」

記者楊智仁／綜合報導

微軟近期大動作推行跨平台策略，與 ROG、Meta、AMD 等合作推出 Xbox 品牌硬體，但卻引來創始成員之一 Laura Fryer 的質疑並直言「Xbox 硬體已死」，她認為微軟正在逐步退出自有遊戲主機市場。

▼微軟近期大動作推行跨平台策略。（圖／翻攝自Xbox） ▲▼Xbox。（圖／翻攝自Xbox）

Laura Fryer 是微軟 Xbox 團隊的初代成員，曾任 Xbox 高級技術小組總監參與開發《戰爭機器》等經典作品。她在個人 YouTube 頻道上發表影片，針對近期微軟發布便攜遊戲裝置 ROG Xbox Ally 發表評論，直指這只是華碩 Windows 掌機的品牌換皮，對消費者吸引力不足，「身為 Xbox 創始人之一我無法接受目前的局勢，這台掌機不是創新而是撤退的訊號，代表 Xbox 已經不再製造自家硬體，這是一場『慢性撤退』最終只剩 Game Pass 生態系。」

她指出「Xbox Anywhere」只是空洞的行銷口號，缺乏具體產品支撐，雖然 Game Pass 的內容豐富也擁有如《上古卷軸》等強大 IP，但缺乏新作與硬體創新長期來看恐難以維持 Xbox 品牌吸引力。此外，她對微軟未來戰略提出疑問，「Xbox 接下來靠什麼贏得玩家青睞？25 年後的 Xbox 還會存在嗎？我期待像《發條革命 Clockwork Revolution》這樣的作品，但光靠一款遊戲還不夠。」

關鍵字：Xbox

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