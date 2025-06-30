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《英雄聯盟》G2擊退越南GAM晉級　生死局Caps大絕終結比賽

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》MSI 正在如火如荼進行中，入圍賽前兩天對決 4 個 BO5 就有 2 個打滿，而今天 ( 6/30 ) 歐洲以及 LCP 的二號種子 G2、GAM 為了最後一張正賽門票展開對決，生死局 G2 靠著視野布置逮到 GAM 破綻，最終他們以 3-2 擊敗越南勁旅成功挺進正賽。

▼G2成功晉級正賽。（圖／翻攝自lolesports推特）▲▼G2晉級。（圖／翻攝自推特）

從入圍賽第一天就能看出 G2 狀態少了些過去的霸氣，同為 LCP 代表的 GAM 雖然過程跌跌撞撞，不過也是拚戰到入圍賽最後一天。這場 BO5 雙方打得相當激烈，關乎晉級資格比賽果然還是要到第五局才能分出勝負，雙方前中期經濟幾乎持平，不過 G2 仍掌握小龍、蟲子、亞塔坎等大部份資源。由於是生死局的關係，G2 與 GAM 都相當謹慎 28 分鐘人頭數 2-2 ，團戰都在互相試探的環節。

▲▼G2晉級。（圖／翻攝自推特）

然而 G2 視野處理得更加仔細，控制住小龍區視野後先一波蹲點抓死 Kiaya，GAM 知道小龍無法爭想要去上半部清視野，沒想到對方貪啃奇扛住傷害，搭配 Caps 安妮好大暈住三人，GAM 大部隊被打的潰不成軍，這波打完 G2 吃下巴龍比賽也失去懸念。最終 G2 以 3-2 擊敗 GAM，驚滔駭浪之中取得晉級正賽最後一張門票。

關鍵字：英雄聯盟

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