獨／《英雄聯盟》Faker謙虛認「在台灣有點人氣」：用比賽讓大家幸福

記者蘇晟彥／台北報導

《英雄聯盟》季中邀請賽（MSI）正式開戰，冠軍賽將於 7 月 13日 在加拿大溫哥華太平洋體育館正式展開。而在賽前各賽區選手接受媒體專訪，《ETtoday遊戲雲》獨家訪問到LCK賽區超人氣選手T1 Faker，他坦言這次晉級到MSI真的是費盡千辛萬苦，但來了就會好好享受比賽，最在意的賽區還是在LPL的兩支隊伍，尤其去年是被BLG送回家；而面對在台灣也享有高人氣，他謙虛表示，自己知道在台灣算是有點知名度，謝謝大家一直以來支持，自己能回報粉絲的方式就是用最精采的比賽，讓大家幸福度過每一天。

▼Faker謙虛說知道自己在台灣有點名氣，會透過精彩比賽讓粉絲感到幸福。（資料照／記者蘇晟彥攝）



T1本次在MSI資格賽中，以非常艱辛的過程擊敗HLE，與Gen拿下晉級的門票，以Tier 3的資格進入到本次MSI（季中邀請賽）的行列。Faker坦言，這次拿到參賽資格真的是歷經千辛萬苦，這次距離他上一次拿到MSI的冠軍也已經過了8年的時間（2017年），毫無疑問，本次目標一定是劍指冠軍，但自己特別注意LPL賽區的兩支隊伍，畢竟自己去年就是被他們送回家，因此也很期待在這次賽程中遇到AL、BLG兩支隊伍。

而針對在LCK賽區後期大起大落的多蘭，他也認為「弟弟」表現非常優異，一直都是選擇默默消化自己線路，在幫助大家前進的路上，自己非常期待跟他第一次的國際賽，也相信整個隊伍都會有不錯的表現。

日前官方公布了一個「MSI老將表」，Faker以29歲「最資深」的選手入圍在榜首，而LCP賽區所熟知的HongQ則以17歲（淘汰賽開始時滿18歲）成為最年輕小將，在這其中有沒有它比較注意的年輕選手，Faker則說，對於職業選手來說，年齡從來就不是一個重點，自己不會因為他年輕就覺得他強大，反而是需要關注賽場上的表現才是。

在去年Faker曾提到，自己為了職業生涯的延續，選擇改變使用滑鼠的方式，目前自己手腕的狀況非常穩定，請粉絲們不要擔心，主要都是透過多面向的健康管理來讓狀況穩定，他也強調，「我認為只要我努力不懈持續在一件事上，終究會帶來好的結果。」，就像是自己在今年的狀況已經比去年穩定許多。此外，他也提到，只要自己感覺到壓力、覺得不適時，就會透過冥想、規律的作息來讓壓力排解。

最後，針對自己在台灣享有高人氣，他則謙虛的表示，「自己知道在台灣算是有一點名氣，最近的人氣也有一絲絲增加，非常感謝所有台灣粉絲的支持，自己唯一能回報給大家就是盡力的去打好每一場比賽，『希望能透過精彩比賽讓大家幸福的度過每一天』」。