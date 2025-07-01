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《惡靈古堡9》確定主角不是「里昂」　官方稱：玩家沒法體驗爽感

記者黃冠瑋／綜合報導

先前在《惡靈古堡4重製版》1000萬慶祝影片中就意外出現「IX」（9），讓粉絲迫不及待，後續又因官方釋出的預告短片中出現新女角，引發玩家熱烈討論。近日在釋出的新消息中證實主角不是4代的「里昂」，對此官方解釋，「確實有考慮過里昂，但由於他很難被嚇到，所以玩家很難體驗又怕又想玩的爽感」。

▼《惡靈古堡9》葛蕾絲內向和冷靜分析，更能帶領玩家體驗恐怖氛圍。（圖／翻攝自YouTube／capcomasia）

▲▼《惡靈古堡9》葛蕾絲內向性格和冷靜分析，更能帶領玩家體驗恐怖氛圍。（圖／翻攝自YouTube／capcomasia）

事情其實是，在先前釋出的預告中大量圍繞著新女角色「葛蕾絲」作展開，讓許多玩家紛紛猜測她很可能就是新主角，雖說時常爆料《惡靈古堡》系列的知情人士Dusk Golem出面堅稱主角仍是「里昂」，但在近日最新官方「Capcom Spotlight」中開發團隊給出說法，證實主角將會是「葛蕾絲」，也就是 PS2《惡靈古堡 擴散》登場記者艾莉莎（Alyssa Ashcroft）的女兒。

對此開發團隊解釋，「我們一直有考慮想讓里昂成為主角，但製作一款圍繞著他的恐怖遊戲已經變得很難，因為觀眾不會覺得他會因為水桶掉下來而被嚇到，並且觀眾也不想他因這些小事情而大驚小怪，玩家很難體驗那種又怕又想玩得爽感，所以目前他很難融入恐怖題材」。

後續開發團隊也補充為何會選擇葛蕾絲為主角，原因是她性格內向很適合驚嚇的內容，再加上是FBI的情報分析員，在體驗故事情節時能帶領玩家體驗恐怖氛圍，同時又能運用她的冷靜分析能力一步步揭開不為人知的真相。另外，《惡靈古堡9》預計將在2026年2月27日正式發售，而2026年3月也將迎來《惡靈古堡》系列30週年。

關鍵字：卡普空惡靈古堡RE9

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