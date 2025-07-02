ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《魔物獵人荒野》更新特價挽救負評　「海龍、千刃龍」強勢來襲

記者黃冠瑋／綜合報導
卡普空旗下大作《魔物獵人：荒野》先前就因為更新過慢導致引起不少玩家抱怨，甚至在近日由於索尼外洩後續更新只有「海龍」，導致玩家灌爆負評。為了挽救此等情勢，官方近日公開第 2 次大型免費更新詳細內容，確認30日起將加入「海龍」、「千刃龍」兩種魔物以及其他追加要素，並特價八折，以此平息眾怒。

▼《魔物獵人：荒野》第 2 次大型免費更新。（圖／翻攝X／@monsterhunter）

▲▼《魔物獵人：荒野》第 2 次大型免費更新。（圖／翻攝Ｘ／@monsterhunter）

根據官方公開的資訊，第二次大型免費更新預計將在30日中午上線，內容將打破先前索尼洩漏的僅會有一個魔物說法，追加「海龍」、「千刃龍」兩種魔物，並且武器外觀終於可以幻化，同時在此期間會加入限定的「交匯慶典火蹈之儀、歷戰王波衣龍、Fender特別合作」等。

除此之外，在介面操作使用也會獲得改善，包含鷺鷹龍的操作、地圖操作、更容易確認技能資訊以及改善道具的補充領取。此外，在武器平衡方面，11種武器都會有改動，其中大錘、雙劍、充能斧會加入新動作以及衍生變化在內的大幅更動，後續8月初則會再進行5種武器調整，9 月底會進行第 3 次遊戲追加魔物更新、全新高難度任務群、全新報酬系統（護石）以及各種改善與調整，今年冬季則是會有第四次特殊魔物更新。

對此，官方表示，「第2次遊戲更新將進行各種改善、調整，自從發布以來我們已收到各種玩家的回饋和請求，未來我們會透過更新不斷改進」。另外，官方也祭出優惠，在PS5、Xbox Series X/S、Steam上正進行八折特價，從新台幣1990元降為1592元，活動預計到7月11日為止。

關鍵字：魔物獵人卡普空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【震撼】台東關山驚見巨大龍捲風！直衝天上盤旋10mins

推薦閱讀

太強也不好！《薩爾達傳說》總監談離開任天堂　32年自卑終解脫

暑假動起來！投籃送牛乳補給　東森廣場限定爽喝一夏

《魔物獵人荒野》更新特價挽救負評　「海龍、千刃龍」強勢來襲

《絕地戰兵2》負評披肩「自由之柱」免費領　玩家高喊：民主象徵

備戰Switch2上市！傑仕登攜手寶威推microSD EXPRESS系列記憶卡

作者感性宣布《新網球王子》一年內完結...系列長達26年粉絲不捨

《死亡擱淺》亞洲面孔罕見因「膚質太好」　小島曝還原困境

Switch 2夯任天堂股價近兩月狂飆新高　官方談「股票分割」方針

人氣實況主賭博下注金額竟達35億美元　天文數字勝率僅10%網傻眼

《刺客教條：黑旗》重製再次證實　配音員洩漏：很快要再破一次

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

中國3A大作《歸唐》震撼曝光！

《絕地戰兵2》負評披肩免費領

Faker謙虛「在台灣有點人氣」

《惡靈古堡9》確定主角不是里昂

《死亡擱淺》亞洲女演員少因「皮膚太光滑」

《魔物獵人荒野》更新特價救負評

人氣實況主賭博金額竟達35億美元

《楓之谷Artale》官方被燒到怕

《鬼滅之刃》全新預告解禁「猗窩座再襲」

Talon戰隊發聲明「已開除虎克」

最新新聞

《薩爾達傳說》總監談離開任天堂

來東森廣場投籃就送你喝免費牛乳

《魔物獵人荒野》更新特價救負評

《絕地戰兵2》負評披肩免費領

傑仕登攜手寶威結盟

《新網球王子》一年內完結

《死亡擱淺》亞洲女演員少因「皮膚太光滑」

Switch 2超夯任天堂股價攀歷史新高

人氣實況主賭博金額竟達35億美元

《刺客教條黑旗》重製版再次證實

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366