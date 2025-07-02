《魔物獵人荒野》更新特價挽救負評　「海龍、千刃龍」強勢來襲

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人：荒野》先前就因為更新過慢導致引起不少玩家抱怨，甚至在近日由於索尼外洩後續更新只有「海龍」，導致玩家灌爆負評。為了挽救此等情勢，官方近日公開第 2 次大型免費更新詳細內容，確認30日起將加入「海龍」、「千刃龍」兩種魔物以及其他追加要素，並特價八折，以此平息眾怒。

▼《魔物獵人：荒野》第 2 次大型免費更新。（圖／翻攝X／@monsterhunter）

根據官方公開的資訊，第二次大型免費更新預計將在30日中午上線，內容將打破先前索尼洩漏的僅會有一個魔物說法，追加「海龍」、「千刃龍」兩種魔物，並且武器外觀終於可以幻化，同時在此期間會加入限定的「交匯慶典火蹈之儀、歷戰王波衣龍、Fender特別合作」等。

除此之外，在介面操作使用也會獲得改善，包含鷺鷹龍的操作、地圖操作、更容易確認技能資訊以及改善道具的補充領取。此外，在武器平衡方面，11種武器都會有改動，其中大錘、雙劍、充能斧會加入新動作以及衍生變化在內的大幅更動，後續8月初則會再進行5種武器調整，9 月底會進行第 3 次遊戲追加魔物更新、全新高難度任務群、全新報酬系統（護石）以及各種改善與調整，今年冬季則是會有第四次特殊魔物更新。

對此，官方表示，「第2次遊戲更新將進行各種改善、調整，自從發布以來我們已收到各種玩家的回饋和請求，未來我們會透過更新不斷改進」。另外，官方也祭出優惠，在PS5、Xbox Series X/S、Steam上正進行八折特價，從新台幣1990元降為1592元，活動預計到7月11日為止。