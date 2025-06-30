ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

新VT「鯊魚子Saba」萌翻出道！「生日曝光」首日直播破百萬觀看

記者黃冠瑋／綜合報導
先前一名新VT「Sameko Saba」（意指鯊魚子鯖）因被個人勢VTuber Senzawa突然追蹤引起網上不少轟動，期間釋出不少預告短片。鯊魚子就在29日凌晨正式驚喜與粉絲見面，吸引超過20萬人同時在線，金髮獸耳造型萌翻全場，同時她的生日將定在6月20日，消息一出再度受熱議。

▼新VT「鯊魚子Saba」出道首日破20萬人在線。（圖／翻攝自YouTube／saba）

▲▼新VT「鯊魚子Saba」出道首日破20萬人在線。（圖／翻攝自YouTube／saba）

從先前釋出的預告短片，就可以知道鯊魚子是一位綁著雙馬尾金髮魚尾的獸耳娘，而這次出道首日直播，她也使用一如既往的開場方式「Yoho」向粉絲打聲招呼，緊接透過從底下慢慢出場方式，與粉絲驚喜見面，藍白色眼眸、身穿藍白無袖的水手服以及靈動的各種表情，讓位於聊天室的粉絲直呼，「這是什麼可愛的生物，根本無法抵擋」。

值得一提的是，鯊魚子不採取大部分VTuber首次介紹自己的開場方式，而是透過把個人資料運用身分證的方式呈現，從資料上可以清楚看到，身高設定35公分、生日定在6月20日，此外在身分證上的QR Code如果用手機掃描，會連結到關於大腦迷因的有趣影片，而作為首日直播鯊魚子給出的成績也非常漂亮，出道首日就有1.2萬人加入頻道會員，整場直播結束成功斬獲166萬觀看，訂閱數也直接衝破71萬，可見鯊魚子的吸引力非常驚人。

另外，鯊魚子也公開了將會與OMOCAT合作推出一系列周邊商品，並預告 Anime Expo 會販售相關商品及Saba親自設計的貼紙。

關鍵字：VtuberSaba

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

羅志祥假裝斷線超幼稚

推薦閱讀

睡眠時數全球倒數...日政府合作《寶可夢》推廣　皮卡丘任大使

新VT「鯊魚子Saba」萌翻出道！「生日曝光」首日直播破百萬觀看

微軟大動作推跨平台策略　前創始成員直言「Xbox硬體已死」

《我的英雄學院》全新遊戲...綠谷蓄力備大招　7月萬代活動亮相

《英雄聯盟》G2擊退越南GAM晉級　生死局Caps大絕終結比賽

Switch 2太夯供貨面嚴重壓力...社長道歉：部分股東也還沒買到

中國3A大作《歸唐》震撼曝光　重回「唐朝敦煌」起義之旅

《英雄聯盟》CFO Doggo曝最想對上Hans Sama：因為他很帥

獨／《英雄聯盟》Faker謙虛認「在台灣有點人氣」：用比賽讓大家幸福

Capcom新作《虛實萬象》首曝實機影片　解謎射擊結合拚重返地球

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

中國3A大作《歸唐》震撼曝光！

Faker謙虛「在台灣有點人氣」

《鬼滅之刃》全新預告解禁「猗窩座再襲」

新VT「鯊魚子Saba」萌翻出道！

《楓之谷Artale》官方被燒到怕

日政府合作《寶可夢》推廣睡覺

《楓之谷Artale》原廠吸血創作者

《柯南》最新劇場版台灣上映

《邊緣禁地》使用者條款更新遭狂灌負評

《楓之谷Artale》官方又搞！

最新新聞

日政府合作《寶可夢》推廣睡覺

新VT「鯊魚子Saba」萌翻出道！

微軟大動作推跨平台策略

《我的英雄學院》將帶來全新遊戲

《英雄聯盟》G2擊退越南GAM晉級

Switch 2供貨面嚴重壓力...社長道歉

中國3A大作《歸唐》震撼曝光！

CFO Doggo讚HansSama很帥

Faker謙虛「在台灣有點人氣」

Capcom新作《虛實萬象》首曝實機影片

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366