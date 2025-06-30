新VT「鯊魚子Saba」萌翻出道！「生日曝光」首日直播破百萬觀看

記者黃冠瑋／綜合報導

先前一名新VT「Sameko Saba」（意指鯊魚子鯖）因被個人勢VTuber Senzawa突然追蹤引起網上不少轟動，期間釋出不少預告短片。鯊魚子就在29日凌晨正式驚喜與粉絲見面，吸引超過20萬人同時在線，金髮獸耳造型萌翻全場，同時她的生日將定在6月20日，消息一出再度受熱議。

▼新VT「鯊魚子Saba」出道首日破20萬人在線。（圖／翻攝自YouTube／saba）

從先前釋出的預告短片，就可以知道鯊魚子是一位綁著雙馬尾金髮魚尾的獸耳娘，而這次出道首日直播，她也使用一如既往的開場方式「Yoho」向粉絲打聲招呼，緊接透過從底下慢慢出場方式，與粉絲驚喜見面，藍白色眼眸、身穿藍白無袖的水手服以及靈動的各種表情，讓位於聊天室的粉絲直呼，「這是什麼可愛的生物，根本無法抵擋」。

值得一提的是，鯊魚子不採取大部分VTuber首次介紹自己的開場方式，而是透過把個人資料運用身分證的方式呈現，從資料上可以清楚看到，身高設定35公分、生日定在6月20日，此外在身分證上的QR Code如果用手機掃描，會連結到關於大腦迷因的有趣影片，而作為首日直播鯊魚子給出的成績也非常漂亮，出道首日就有1.2萬人加入頻道會員，整場直播結束成功斬獲166萬觀看，訂閱數也直接衝破71萬，可見鯊魚子的吸引力非常驚人。

另外，鯊魚子也公開了將會與OMOCAT合作推出一系列周邊商品，並預告 Anime Expo 會販售相關商品及Saba親自設計的貼紙。