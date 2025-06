《快打旋風》好萊塢真人電影「春麗」選角曝光　大咖卡司一次看

記者楊智仁/綜合報導

《快打旋風》過去已有多次真人與動畫改編,其中最知名真人電影為 1994 年上映同名作品,由 Jean-Claude Van Damme、Raúl Juliá 與 Kylie Minogu 主演。儘管當時遭遇影評猛烈抨擊但該片商業成績亮眼,以 3500 萬美元成本創下 1 億美元票房。如今「好萊塢真人版改編電影」目前預計 2026 年上映,隨著開拍日逼近卡司也陸續釋出。

▼《快打旋風》真人版電影預計 2026 上映。(圖/翻攝自@CultureCrave推特)

本作由傳奇影業與卡普空共同開發製作,《艾瑞克安德烈秀》(The Eric Andre Show)導演櫻井喜濤執導,預計 8 月於澳洲開拍,其中最受矚目的角色之一,由饒舌歌手 50 Cent 飾演「拳王」麥克·拜森,而《水行俠》主演 Jason Momoa 將扮演布蘭卡,Noah Centineo 則飾演「肯」。

