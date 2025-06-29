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《快打旋風》好萊塢真人電影「春麗」選角曝光　大咖卡司一次看

記者楊智仁／綜合報導

《快打旋風》過去已有多次真人與動畫改編，其中最知名真人電影為 1994 年上映同名作品，由 Jean-Claude Van Damme、Raúl Juliá 與 Kylie Minogu 主演。儘管當時遭遇影評猛烈抨擊但該片商業成績亮眼，以 3500 萬美元成本創下 1 億美元票房。如今「好萊塢真人版改編電影」目前預計 2026 年上映，隨著開拍日逼近卡司也陸續釋出。

▼《快打旋風》真人版電影預計 2026 上映。（圖／翻攝自@CultureCrave推特）▲▼快打。（圖／翻攝自推特）

本作由傳奇影業與卡普空共同開發製作，《艾瑞克安德烈秀》（The Eric Andre Show）導演櫻井喜濤執導，預計 8 月於澳洲開拍，其中最受矚目的角色之一，由饒舌歌手 50 Cent 飾演「拳王」麥克·拜森，而《水行俠》主演 Jason Momoa 將扮演布蘭卡，Noah Centineo 則飾演「肯」。

鄉村歌手 Orville Peck 將飾演「巴洛克」，WWE 超級巨星 Roman Reigns 飾演「豪鬼」，而武術家兼演員 Andrew Koji 則接下「隆」一角，加拿大華裔女演員 Callina Liang 將飾演系列經典角色「春麗」。電影目前預計 2026 年 3 月 20 日上映，除此之外《快打旋風 6》最新作近期也傳出銷量正式突破 500 萬套的好消息。

關鍵字：快打旋風

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