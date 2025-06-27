《楓之谷Artale》出BUG GM直接幫改裝？女實況主高調曬圖玩家全炸鍋

記者蘇晟彥／綜合報導

《楓之谷Artale》禍事連連，但不僅是遊戲出問題，連官方都直接出手干預遊戲裝備素質，有女實況主多綠向GM反映卷軸顯示錯誤，沒想到官方GM直接請她下線「幫她衝裝」，結束後還不知低調，在Threads高調曬圖，此舉無疑讓網友炸鍋，揚言要官方給的交代，是不是只要是內部人員就可以任意改素質，那辛苦衝裝的玩家意義何在。

▼女實況主多綠不知低調，在Threads曬出GM衝裝的照片，讓網友氣到炸鍋進攻。（圖／翻攝自@alleyo.o_9886）



女實況主多綠在Threads發文表示，自己因為卷軸顯示BUG，原本要衝套智的裝備衝到套防，讓她跟GM回報錯誤，沒想到官方人員直接請她下線，再次登入後就衝成+10的裝備，變成有33屬的頂級神裝，讓她興奮大喊，「我愛阿泰爾」，更表明官方人員速度神速，不到半天就幫她改完裝備素質。

對此，不少網友質疑作假，她則貼上自己在實況上與GM的對話，證明就是GM來幫忙衝裝，但此舉引起大批網友不滿，仔細審視她的實況後發現疑似是她自己拉錯卷軸，根本與「BUG顯示錯誤無關」，但無論是否是BUG，GM直接幫忙更改裝備素質的舉動已經大大影響遊戲公平性，不少網友揚言「裝備不回收就提告」、甚至有網友指出要狀告消基會，這樣根本不符合遊戲程序。

▼多綠拿出截圖表示就是GM幫她改裝。

