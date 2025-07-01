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《暗黑：永生不朽》新職業德魯伊前瞻　擺脫笨重「速度」變核心

記者蘇晟彥／台北報導

《暗黑破壞神：永生不朽》在近日釋出全新職業，也是大家熟悉的老朋友「德魯伊」，將在 7 月 3日正式登陸，本次資深遊戲設計師 Nan Jiang 和首席美術設計師 Emil Salim 接受台灣媒體聯訪，向媒體隆重介紹第九個新職業「德魯伊」將於 7月 3日正式推出，官方團隊強調，為了因應《永生不朽》的節奏，雖然是大家熟悉的職業，但將會以「速度」作為設計核心，將成為全系列中「最速」傳說。

▼《暗黑破壞神：永生不朽》將在 7月正式推出第九個職業「德魯伊」。（圖／暴雪提供）

▲▼ 暗黑破壞神：永生不朽 。（圖／暴雪提供）

對於《暗黑》老玩家來說，德魯伊算是在系列作經典的職業，但在這次設計上，團隊在先前的意見收集中看到，玩家反而希望能夠符合《永生不朽》遊戲的特性，因此製作團隊決定將核心擺在「速度」上，他們強調，因為永生不朽整個戰鬥可能會在10-15秒內結束，因此希望將這個核心貫徹，所以當玩家進入到遊戲時，將會享受到一個與以往截然不同的德魯伊。

此外，這次德魯伊也會搭配全新機制「原始能量 (Primal Power)」，這是德魯伊專屬的資源系統，類似一個「小大招」的概念，將透過普攻或一般技能來累積能量，接著使用變身、強力法術時會消耗能量，玩家將自行控制能量的使用方式，創造出最強的德魯伊施法順序。

▲▼ 暗黑破壞神：永生不朽 。（圖／暴雪提供）

在設計風格上，德魯伊來自一個與世隔絕的神秘區域「夏佛荒原」，因故重返人群，這讓他們帶有獨特、甚至有點不善社交的「古怪」性格，因此在外觀上運用大量使用毛皮、獸骨、皮革等自然材質，金屬盔甲極少。獸骨裝飾經過精心處理，象徵對自然的致敬，而非殺戮的戰利品。

此外，比較特別的是採用「不對稱設計」，盔甲剪影從一個角度看是人形，另一角度則是熊形，巧妙地體現了德魯伊「半人半獸」的雙重特性。團隊指出，其實在這一代版本有想要嘗試讓德魯伊變形成比較罕見的動物，像是豪豬、海豹等等，最終後還是覺得不太行，採用比較經典的「熊人」與「狼人」等形態。

▲▼ 暗黑破壞神：永生不朽 。（圖／暴雪提供）

最後在平衡性上，官方認為，要做好平衡本來就很難，但不希望純粹追求平衡來拿掉玩家喜愛特色，但每個人心中「強」的定義不同，像是有人認為PvP強、PvE就不強等等，不是純粹在數值上去判斷是否強，而是希望設計出一個不管是新手、老手都會覺得很有趣的職業。

《暗黑破壞神：永生不朽》德魯伊將於7月3日正式開放。

關鍵字：暗黑破壞神

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